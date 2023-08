Della fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti si è parlato parecchio. Stavolta, però, a finire in mezzo alle polemiche è stata la figlia Chanel di 16 anni. E non è la prima volta. Ancora una volta i social network, sui quali ognuno di noi pubblica e guarda foto, video, contenuti che sono a disposizione di chiunque, diventano il mezzo o meglio il luogo del contendere. Soltanto pochi giorni fa l’adolescente annunciava quale sarebbe stato il suo lavoro.

Chanel Totti seguirà le orme di mamma Ilary nel mondo dello spettacolo. E la conduttrice dell’Isola dei Famosi ha voluto darle una grossa mano inserendola nella stessa agenzia che cura la sua immagine. La 16enne ha inserito nel suo profilo Instagram, che conta già ha oltre 400mila follower, la mail della sua nuova agenzia. E dunque d’ora in poi potrà essere contattata dagli addetti ai lavori per attività nello showbiz. Ora, tuttavia, è una foto che fa discutere. Quella in cui bacia appassionatamente il suo fidanzato al mare.

La storia di Chanel con Babalus e gli attacchi social

Da un po’ di tempo Chanel Totti ha un compagno che si chiama Cristian Babalus e che ha quattro anni più di lei. In questo momento i due si trovano in Puglia con Ilary Blasi e altri componenti della famiglia. C’è Isabel (7 anni) e poi ci sono le sorelle della conduttrice Melory (32) e Silvia (43). C’è pure il fidanzato di Ilary, Bastian Muller. Tutti a Torre Lapillo, sullo sfondo di un mare azzurro e con tante prelibatezze da gustare come la stessa Chanel dimostra postando foto di cibi vari.

Forse non tutti sanno, però, che la storia con Babalus è nata nel segno delle polemiche. L’ex fidanzata di Cristian, infatti, ha accusato il 20enne di averla lasciata dopo aver partorito il primo figlio insieme. Inutile dire che subito sui social in tanti hanno lanciato pesanti accuse alla figlia di Totti e Ilary Blasi. “Provo solo tante tristezza nel vedere queste foto – scrive una follower – Una ragazzina di 16 anni, già fa la donna vissuta, i genitori straricchi che le insegnano a vivere nel lusso senza fare nulla, si portano in vacanza i fidanzatini di turno! Poveri noi ancora a cosa dovremo assistere!”.

Un altro utente scrive: “Che generazione di mer**, sta ragazza è una delle tante”. E ancora: “Io a 15 anni giocavo ancora con le barbie”. “E poi ci chiediamo perché questi ragazzi di oggi sono così?! Siamo noi genitori che non sappiamo fare i genitori!! Hai 16 anni lo vuoi capire?! Povera Italia come sei diventata… ps non sono invidiosa e provo tanta pena per sta famiglia rovinata”.

