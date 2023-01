Chanel Totti in bikini. La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi ha solo 16 anni ma l’attenzione mediatica su di lei è già altissima. Una sovraesposizione che mette Chanel spesso al centro di commenti negativi e critiche pesantissime. In passato, infatti, la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti è stata oggetto di critiche e anche di body shaming, da persone convinte che la giovane si sia già sottoposta a degli interventi di chirurgia estetica.

Sui social Chanel Totti è arriva con due account: quello di TikTok, dove qualche mese fa ha mostrato la sua bellissima casa di Roma, e quello di Instagram, reso pubblico poco tempo fa. Ii queste ore Chanel Totti ha pubblicato una foto che ha fatto discutere il pubblico.

Chanel Totti in bikini: la foto delle vacanze

Chanel Totti si è mostrata in bikini sui suoi canali social. La giovane, insieme al fratello Cristian, alla sorella Isabel, al papà Francesco Totti e a la fidanzata Noemi Bocchi si trova in vacanza. Dopo qualche giorno a Miami si sono imbarcati in crociera e ora si trovano in Honduras. Proprio da questa località la 16enne ha postato alcuni scatti.

Tra questi anche quello in bikini, Chanel Totti ha sorpreso tutti con alcuni scatti sexy che ha deciso di pubblicare sui social. Cosa ben diversa dal papà Francesco Totti e dalla fidanzata Noemi Bocchi. I due preferiscono l’assoluta discrezione e sui social hanno deciso di non mostrare nulla.

Chanel Totti posa in bikini e come una navigata influencer sceglie pose sexy che mostrano il suo fisico. La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, che si trova in vacanza con il suo Bastian Muller in Oriente, in Thailandia, ha già 10 mila follower e questo lo deve proprio ai famosi genitori. Sono lontani i tempi in cui Chanel si mostrava timida alle telecamere e agli obbiettivi dei fotografi, oggi abbandona la timidezza e si mostra super sexy.