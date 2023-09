Ormai l’estate è alle spalle e ci siamo proiettati nella stagione autunnale. Chanel Totti ha vissuto mesi bellissimi insieme alla mamma Ilary Blasi e non solo. Ma ora una brutta notizia potrebbe averle rovinato il mese di settembre, infatti gli utenti si sono accorti di qualcosa di preoccupante accaduto nelle ultime ore. Nonostante lei non abbia ancora aperto bocca sull’argomento, l’allarme è diventato sempre più grande e la tristezza sta prendendo il sopravvento.

Per Chanel Totti la brutta notizia arriverebbe sotto il lato privato, infatti ad essere coinvolto sarebbe soprattutto il suo fidanzato. Con lui è stata in vacanza, proprio con la conduttrice Mediaset, in diverse splendide località italiane. Basti pensare che sono stati in Puglia e a Ponza, quindi l’estate 2023 resta indimenticabile. Ma ora che la bella stagione è terminata, il problema più grosso si sarebbe presentato all’orizzonte.

Chanel Totti, brutta notizia: c’entra la vita privata

Quindi, Chanel Totti starebbe facendo i conti con una brutta notizia che riguarda il suo rapporto con Cristian Babalus. I due sono sempre sembrati una coppia molto affiatata, come si evince anche dalle foto pubblicate su Instagram dalla figlia di Ilary e Francesco Totti. Eppure qualcosa sarebbe cambiato improvvisamente nel loro legame, dato che lui si è reso protagonista di un drastico gesto che apre le porte ad ipotesi preoccupanti.

Chanel e Cristian potrebbero essersi detti addio. I fan pensano che non stiano più insieme perché lui ha fatto una scelta molto netta sui social: ha eliminato tutte le foto che lo ritraevano insieme alla ragazza e quindi questo farebbe intuire che ci sia stata una possibile rottura. Inoltre, da molti giorni non apparivano più immagini di coppia, dunque potrebbe essere successo il peggio. Ma ovviamente si resta in attesa di informazioni più ufficiali.

Chanel ha 16 anni, mentre Cristian è 4 anni più grande di lei. Lui è già padre di una bambina, Kylie, avuta dalla precedente relazione con la tiktoker Martina De Vivo. Babalus, oltre alla notorietà social, lavora anche in un negozio di abbigliamento sportivo a Roma, che si chiama Babalus & Babalusino.