Notizia meravigliosa per il volto della tv, che si è finalmente sposata. Lo aveva fatto sapere nei giorni scorsi, ma ora il momento tanto atteso si è materializzato. Nelle scorse ore si è infatti celebrato il matrimonio con rito civile. C’erano con i due neo sposi anche diversi personaggi famosi, non a caso le prime immagini delle nozze sono state pubblicate dal direttore del Tg5, Clemente Mimun, e dal giornalista Roberto Alessi. Ovviamente la vip e suo marito sono apparsi al settimo cielo.

Negli ultimi giorni la notizia del matrimonio era stata data dal settimanale Novella 2000, che aveva mostrato le pubblicazioni di nozze. La coppia ha detto sìcon rito civile a Fiesole, la città d’origine in Toscana della giornalista. Lei è sempre rimasta legata alla sua terra e all’azienda di famiglia, che produce un olio d’oliva diffuso in tutta Italia. La giornalista attualmente vive a Roma, dove lavora, e nella Capitale ha conosciuto il futuro marito, un medico 71enne. E ora le immagini della cerimonia sono spopolate ovunque.





Matrimonio per Cesara Buonamici: si è sposata con rito civile

Ad unirsi in matrimonio Cesara Buonamici, famosissima giornalista del Tg5. Si è sposata con Joshua Kalman, col quale sta insieme da tantissimo tempo, ben 24 anni. Infatti, la loro storia d’amore è cominciata il 14 settembre del 1997 e da quel momento in poi non si sono mai lasciati. Proprio pochi giorni fa Cesara Buonamici aveva rilasciato un’intervista molto interessante su questo evento speciale. Aveva ammesso che mai avevano preso la decisione definitiva di diventare marito e moglie, ma ora invece è successo.

Per il matrimonio Cesara Buonamici ha optato per un tailleur di colore bianco e alcune bellissime perle alle sue orecchie. Di colore scuro invece l’abito indossato dal coniuge Joshua Kalman. Questo quello che aveva detto la giornalista: “Non immaginavo che la notizia del mio matrimonio colpisse così tanto l’opinione pubblica. Io l’ho tenuta riservata, non volevo tanto rumore, ma le tante dimostrazioni di affetto mi hanno fatto davvero piacere. Ci abbiamo pensato in questi lunghi anni di sposarci”.

Infine, Cesara Buonamici aveva aggiunto al Corriere della Sera: “Il matrimonio non si è mai celebrato. In fondo, non avevamo necessità, anche perché non avendo figli, non c’erano motivi reali. Qualche volta abbiamo pensato di organizzare il matrimonio presso l’ambasciata italiana in Israele, oppure durante qualche viaggio all’estero. E invece dopo tanto girovagare ci sposeremo a Fiesole, il mio paese natìo, dove ho le mie radici”.

