Celine Dion, annuncio choc della nota cantante di fama mondiale. Lo avrebbe riferito ai fan: un duro colpo per la propria carriera in vista del tour europeo previsto per il 2023. La diagnosi è sopraggiunta in maniera del tutto inaspettata e la malattia pare sia tra le più rare di sempre. Trattasi della cosiddetta Sindrome dell’uomo rigido”, una patologia che la cantante ha spiegato attraverso un messaggio pubblico.

Celine Dion e la diagnosi della malattia. Una patologia rara che non permetterà alla cantante di appena 54 anni di affrontare il tour europeo tanto atteso dai fan in vista dell’inizio del nuovo anno. Concerti che al momento continuano a restare annullati fino a data da destinare, non appena si comprenderà meglio come verrà affrontato il percorso di guarigione che dovrà fronteggiare Celine. La cantante ha deciso di rompere il silenzio e tornare a parlare delle sue condizioni di salute che preoccupano già da diverso tempo.

Celine Dion colpita dalla malattia: “Mi hanno diagnosticato la sindrome dell’uomo rigido”

Queste le parole di Celine Dion che ha deciso di rivolgere ai fan per spiegare il motivo preciso che ha portato ad annullare le date del tour: “Come sapete sono sempre stata un libro aperto. Non ero pronta a dire nulla fino ad oggi, ma ora lo sono. Ho dei problemi di salute da molto tempo ed è stato davvero difficile per me affrontare queste sfide e parlare di tutto ciò che ho passato”, ha affermato la cantante. (“Ce la sta mettendo tutta”. Celine Dion, i problemi di salute e tutti i concerti annullati: come sta ora).

La sindrome dell’uomo rigido è una patologia molto rara che colpisce il sistema neurologico di una persona su un milione: “Mi hanno diagnosticato un disturbo neurologico molto raro che si chiama ‘sindrome dell’uomo rigido’. Colpisce una persona su un milione. Mi crea molti spasmi muscolari”, rivela ancora Celine Dion che poi aggiunge: “Sfortunatamente, gli spasmi influenzano ogni aspetto della mia vita quotidiana. A volte mi causano difficoltà anche a camminare e non mi permettono di usare le mie corde vocali per cantare come vorrei”.

Una patologia che colpisce il corpo, la mente, e anche gli impegni lavorativi: “Mi fa male dovervi dire che questo significa che non sarò pronta a ricominciare il mio tour in Europa a febbraio. Ho un grande team di medici che lavorano al mio fianco per aiutarmi a stare meglio”, ha poi sottolineato Celine Dion che davanti alla patologia non vuole perdersi d’animo anche e soprattutto per i suoi più cari affetti che le resteranno accanto durante il percorso di guarigione, ovvero il figlio René-Charles, 21 anni, Eddy e Nelson, gemelli 12enni, frutti d’amore del compianto marito René Angélil: “Sto lavorando duramente con il mio medico dello sport ogni giorno per ricostruire la mia forza e la mia capacità di esibirmi di nuovo. Ma devo ammettere che è una lotta continua”.