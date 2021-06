“Sono stata ricoverata in ospedale”. Ansia per l’ex di Uomini e Donne: “Così è cominciato tutto”

A Uomini e Donne è stata una delle corteggiatrici più apprezzate: Cecilia Zagarrigo, 27 anni, ha fatto per la prima volta il suo ingresso nello studio del dating show di Maria De Filippi per corteggiare l’ex calciatore Oscar Branzani. Convinta che non ci fosse intesa con lui, lascia lo studio. Al termine del suo trono, Branzani scelse Eleonora Rocchini. La ricerca dell’amore è proseguita e Cecilia Zagarrigo è stata per la seconda volta protagonista di Uomini e Donne quando il tronista Luca Onestini decise di chiamarla come corteggiatrice insieme a Giulia Latini e Soleil Sorge (quest’ultima fu la scelta del tronista).

La terza volta è quella buona per Cecilia Zagarrigo: nel 2020 viene scelta da Carlo Pietropoli. La relazione, partita già tra mille difficoltà dovute a litigi e al lockdown però, non decolla: a ottobre, dopo appena 5 mesi, i due annunciano la rottura. La ragazza partecipato, nelle vesti di tentatrice alla seconda edizione di Temptation Island Vip. Anche nel programma d’amore estivo è riuscita a farsi notare, soprattutto per una vicinanza a Stefano Macchi, entrato in coppia con Anna Pettinelli.

Cecilia Zagarrigo è molto attiva sui social: è una nota influencer e ama pubblicare tantissimi scatti riguardanti la sua vita: dagli allenamenti agli scorci di vita quotidiana passando per l’amore per i tatuaggi, spesso protagonisti delle sue foto e delle sue Instagram Stories. Ciò che più la rende amata dal pubblico sono le imitazioni – quella di Cecilia Rodriguez è la più riuscita – e l’ironia sul mondo maschile. E la 27enne ha utilizzato proprio i social per informare tutti i suoi follower sulle sue condizioni di salute.





Infatti ha raccontato di essere stata male e di aver avuto un grande dolore addominale che l’ha portata ad andare al Pronto Soccorso per comprendere cosa le stesse accadendo. Ha trascorso il weekend in ospedale per effettuare accertamenti e comprendere l’origine del dolore. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, non appena tornata a casa, ha voluto rendere partecipi anche tutti i suoi follower raccontando tramite Instagram Stories cosa le fosse successo.

Un forte dolore addominale le rendeva difficile respirare e di conseguenza si è recata al Pronto Soccorso. Il personale sanitario ha deciso di ricoverarla in ginecologia, poiché sospettava una possibile gravidanza extrauterina. L’influencer ha spiegato che questo non poteva essere possibile e di conseguenza i medici hanno voluto approfondire per comprendere i motivi del dolore. Sono stati effettuati numerosi esami e si è scoperto che si trattava di una colica addominale. Ora Cecilia Zagarrigo ha rassicurato tutti i suoi fan dicendo di stare meglio: i medici le hanno consigliato di detto di non fare grosse cose e di restare riguardata. La ragazza ha poi voluto ringraziare anche i suoi fan che la hanno sostenuta durante il weekend inviando numerosi messaggi di supporto.