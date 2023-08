Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser insultati dopo le ultime foto postate. L’odio social, si sa, non va mai in vacanza. E no, quello lavora a pieno regime tutto l’anno, purtroppo. E allora si dà il caso che i due di cui sopra, la modella e imprenditrice digitale sorella di Belen e il compagno figlio della leggenda del ciclismo italiano Francesco Moser, stiano condividendo coi follower gli scatti delle loro vacanze. E però a qualcuno non sta bene.

Il commento che sta creando il caos è questo: “Scusate il disturbo, siccome è dall’inizio dell’estate che postate foto dove siete in giro mi chiedevo quando tornate a lavorare… che sciocca, a volte dimentico che i parassiti sociali non tornano a lavorare perchè non lavorano“. L’utente non usa mezzi termini e insulta apertamente Cecilia e Ignazio che hanno postato diverse foto nel loro ultimo post

Leggi anche: “Finisce qui”. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, niente da fare. Dopo anni, la notizia che non piacerà al pubblico della tv





Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, dove si trovano adesso

L’estate 2023 per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è iniziata all’insegna del mare. Dopo aver trascorso alcuni giorni di relax al mare i due si sono rilassati con un bel viaggetto in camper e se la sono spassata nella Francia del Sud. Adesso sono rientrati in Italia e oltre alle montagne e alle bellezze di Trento, luogo d’origine del modello, hanno trovato pure il commento di cui sopra.

Fa caldo in questi giorni, ma forse per qualcuno è più caldo che per altri. Fatto sta che tra i numerosi commenti c’è anche chi sta con Cecilia e Ignazio: “Maso, villa Warth, un paradiso di pace , tranquillità e la bellezza del paesaggio che lo circonda.Wowwwwwww anche il Castellano del Buonconsiglio è stupendo come del resto Trento.Casa famiglia amici e i vostri pelosetti.👍😍🔝🐕🐕🐕🐕🌲🍇🍇❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤”.

Un’altra follower commenta: “Una delle poche che fa foto al natuale e senza filtri👏”. Insomma, oltre all’odio, che non muore mai come l’erba cattiva, c’è anche un po’ di amore… Sicuramente è amore tra la Chechu e Ignazio. Ormai sono passate settimane, mesi dall’anello che lui le ha regalato con la dedica: “And… she said yes 🫶🏻💍(E… lei ha detto sì, ndr) Non vedo l’ora di viverti per tutta la vita!”. E, sposati o no, la vita adesso è fatta di tanto amore… E un po’ d’odio, però social.

“Incredibile, ecco com’è diventata!”. Flavio Briatore, la figlia Leni ha compiuto 19 anni ed bellissima come la mamma (FOTO)