La super vip irriconoscibile. Non solo una carriera da ballerina ma anche quello da attrice. Splendida e icona di bellezza, la sex symbol non ha certo messo un punto alla scalata verso la vetta del successo. Ma non solo. Un cambiamento della propria immagine che la rende agli occhi dei fan del tutto diversa dal passato.

Stiamo parlando proprio di Catherine Zeta Jones che, secondo quanto riportato da The Mirror, pare abbia detto addio alla fluente chioma bruna per optare su un caschetto biondo platino che la fa sembrare “quasi un’altra persona”.





Catherine Zeta Jones, il cambio look

Catherine Zeta Jones oggi vanta la bellezza di 52 anni e come attrice iconica di Hollywood ha preso un nuovo ruolo in una serie tv TV National Treasure che la vede impegnata a New Orleans per le riprese. Ed è proprio qui che ha deciso di “debuttare con il suo nuovo look”. Ma a tal proposito un dettaglio è fondamentale.

Pare che il cambio look sia solo provvisorio. Infatti, come sottolineato su The Mirror, “La sua nuova pettinatura non è permanente, poiché indossava solo una parrucca”. Quindi un’immagine “antiquaria” per Catherine Zeta Jones ma pur sempre passeggera. I fan sono rimasti comunque increduli non appena vista la foto del cambiamento della mora più bella cinema. (Catherine Zeta Jones senza trucco).

Catherine Zeta Jones vestirà il ruolo di un’esperta di antiquariato e miliardaria che opera sul mercato nero. Infatti la serie è ispirata alla pellicola di successo conosciuta sotto il nome de “Il mistero dei Templari”. Ed è per questa nuova avventura cinematografica che la “bruna mozzafiato” ha dovuto indossare il biondo. Mai vista così, ma agli occhi dei fan un successo preannunciato. E voi cosa ne pensate del nuovo look?

