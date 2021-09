Dopo anni insieme, il fatidico sì. L’influencer e il fidanzato storico, cantautore e musicista, si sono giurati amore eterno in una location incantevole, Villa Borromeo a Cassano d’Adda, che per l’occasione è stata decorata in modo impeccabile con tappeti bianchi, innumerevoli rose e splendide composizioni floreali.

È stato anche un matrimonio vip perché tra gli invitati c’erano diversi volti noti, soprattutto del mondo social. Come Giulia Salemi, che tutta vestita di pizzo e piume alla fine è riuscita ad accaparrarsi l’ambito bouquet sbaragliando la concorrenza di amiche e damigelle della sposa. Ecco la sposa: bellissima sarebbe dire poco. E non poteva non attirare le attenzioni dei media, visto che per il suo grande giorno ha scelto ben tre diversi abiti bianchi, tutti eleganti e romantici.

Il matrimonio da favola di Catherine Poulain e Filippo Graziani

Lei è Catherine Poulain, influencer che su Instagram conta oltre 400mila follower, tutti piacevolmente stupiti dalla scelta del look. Per il suo giorno speciale la sposa si è affidata ad Atelier Emé, brand che ha creato per lei tre diversi abiti bianchi. Quello per il sì, nel dettaglio, è il modello June in tulle ricamato, con gonna impreziosita da uno strascico e corpetto con giochi di trasparenze sulle maniche e scollatura decorata da motivi floreali.





Come dettaglio personalizzato sottogonna e maxi velo coordinati con un bordo in pizzo ricamato che ha reso ancora più principesco il look per il sì. Secondo abito durante la cena: il modello Aura in organza di pura seta, con un romantico corpino arricchito da un prezioso ricamo e dalle spalline che cadono delicatamente sulle spalle, mettendo così in risalto il décolleté.

Per concludere la serata, durante il party, terzo abito favoloso: Catherine Poulain ha scelto l’abito Letizia, creazione in tulle interamente ricamata di paillettes tono su tono, con un profondo scollo sul davanti e una lunga coda dietro. Insomma, tre look da sposa come una vera principessa.