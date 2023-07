La Sicilia brucia. In questi giorni nel Palermitano, così come nelle province di Enna e Trapani, la Protezione civile regionale ha diffuso un’allerta rossa per il rischio incendi. Le temperature elevate e il vento continuano ad alimentare le fiamme che interessano anche alcune zone impervie e difficilmente raggiungibili via terra, con alcuni residenti che hanno deciso di lasciare le loro case per paura che potessero essere raggiunte dal fuoco. E nelle ultime ore anche la casa della vip è stata colpita dalle fiamme e tra le Storie Instagram ha raccontato tra le lacrime il dramma che si sta vivendo nella sua regione, la Sicilia, e nella città in cui è nata, Palermo.

Palermo è tra le più colpite dagli incendi e anche la sua famiglia è stata messa a dura prova: “Casa mia è in fiamme, la mia famiglia circondata”, dice piangendo Eva Riccobono, super modella 40enne, in un video. “Ho saputo dalla mia famiglia che Palermo è in una situazione disastrosa – sottolinea Eva – che gli incendi non si fermano. Casa mia, dove vivono i miei, è su una collina totalmente in fiamme. Stanno evacuando le persone da ieri sera”.

“Casa mia in fiamme”: il dramma della vip

“Un agriturismo vicino a casa nostra è addirittura esploso – continua Eva Riccobono mostrando sui social anche l’incendio – Forse la mia casa non ce la farà, molte case sono già andate distrutte. Non ci sono abbastanza vigili del fuoco, le forze dell’ordine non ce la fanno. Io chiedo al resto dell’Italia se si può aiutare in qualche modo queste famiglie perché tutto è bruciato. Tutta Palermo”.

“Mia zia mi ha detto che non ha mai visto una cosa del genere. Stanotte erano circondati dalle fiamme: si sono salvati solo perché il vento ha cambiato direzione”. La top model non è con la sua famiglia, motivo per cui ha passato ore di angoscia: “Molti hanno già lasciato la casa, le hanno chiuse e stanno bagnando i terreni, ma non ce la faranno da soli. La gente sta combattendo ma molti di loro sentono totalmente abbandonati”.

Eva Riccobono è dispiaciuta di non essere con i suoi cari in questo momento. E “Capisco che la mole di lavoro sia enorme, ma mi chiedo se non ci sia da fare una prevenzione e non penso che tutti questi incendi siano di tipo naturale. Non capisco come ci si possa ridurre tutti gli anni così. Ma quest’anno è veramente una tragedia”.