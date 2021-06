Carolyn Smith sta combattendo da tempo contro un tumore e in più di un’occasione ha aggiornato sulle sue condizioni di salute. Alcune ore fa ha rotto nuovamente il silenzio e ha voluto raccontare ciò che le sta succedendo. Ha fatto precisamente il punto della situazione per spiegare nei dettagli i prossimi passi da compiere. La lotta va avanti e lei avrebbe tanta voglia di chiudere il prima possibile questa lunghissima e bruttissima parentesi, che ovviamente le ha creato un’angoscia enorme.

Alcuni mesi fa a coreografa si è nuovamente sottoposta a delle cure. Lo ha fatto sapere lei stessa attraverso la sua pagina Instagram. Ha pubblicato un video e sotto una didascalia in cui scrive: “Finite le feste pasquali, si torna alla vita normale. La vita normale… è esattamente com’era prima di Pasqua! Daje! È una nuova giornata e la affronto con positività e con un sorriso! Un abbraccio a tutti”. Vediamo adesso cosa ha rivelato ai suoi follower e che cosa ha deciso di fare in questi giorni importanti.

Carolyn Smith si è immortalata nelle scorse ore in compagnia di suo marito. I due viaggiano a bordo della loro auto e ha spiegato nei dettagli cosa stava per fare: “Buongiorno. Destinazione Treviso. Stamattina ho il PET e TAC TB. Sto pregando sempre per quelle parole, ovvero è finita. A dopo”. E ha condiviso anche gli hashtag #fuckcancer, #stopcancer, #thinkpositive e #iamsurvivor. Poco dopo è stata travolta da un affetto commovente da parte degli utenti, che la incitano ormai da tantissimi mesi.





Durante il suo racconto verbale, Carolyn Smith ha poi aggiunto: “Sto quindi andando a Treviso, quella di oggi è una giornata molto importante per me. Incrociamo le dita”. E i follower hanno scritto: “Tesoro forza, non mollare proprio adesso”, “Prego per te, sempre in ansia, un bacione grande”, “Coraggio, vedrai che andrà tutto bene”, “Preghiamo tutti per te”, “Incrociamo le dita e ti auguriamo con tutto il cuore che possa andare tutto bene”, “Forza Carolyn, siamo praticamente tutti con te”, “Sii forte”.

Recentemente Carolyn Smith ha criticato Stefano De Martino durante ‘Amici 20’ per Martina Miliddi: “Mi dispiace, non posso stare zitta. Non parlo dell’esibizione, ma delle dichiarazioni fatte in studio. Caro Stefano, perché dici che nessun ballerino può fare il Charleston? Far from the truth! l Charleston si è sviluppato nel Ballroom e Latin World. Poi, inoltre, il Charleston è ballato da uomini e donne. Non solo donne”.