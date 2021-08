Carolina Marconi è la bellissima ex concorrente del Grande Fratello oggi 43enne e da qualche tempo alle prese con la battaglia contro un tumore al seno. Da quando ha dato questa notizia ai suoi fan Carolina Marconi non ha mai smesso di raccontare passo dopo passo la malattia, le sue paure e i momenti più difficili.

Aggiorna il suo pubblico a ogni seduta di chemioterapia e ha mostrato anche il momento in cui si è rasata a zero i capelli e quello in cui ha provato una parrucca. Ma come se tutto questo non bastasse, ai problemi di salute ora si è aggiunta un’altra preoccupazione, anche questa condivisa con i follower anche per ricevere il loro aiuto: Carolina Marconi è disperata per la scomparsa della sua amata cagnolina Zora.

Carolina Marconi disperata: l’appello dopo la scomparsa di Zora

Zora è una Chihuahua di 11 anni che ha bisogno di cure ed è uscita dal cancello dopo la distrazione di un operaio, racconta Carolina Marconi in un post e tra le Storie di Instagram. Non essendo ancora tornata, la 43enne di origini venezuelane ha deciso di fare un appello via social sotto alle foto della sua cagnolina. “Comunicazione urgente: si è persa la mia cagnolina di nome Zora”, ha esordito la ex gieffina.





“È un Chihuahua con pelo lungo di color bianco – prosegue Carolina Marconi -, il mio operaio ha lasciato senza volere il cancello aperto del giardino… dalle telecamere si vede che esce fuori ma non è più tornata. È successo in zona Cassia, Tomba di Nerone (a Roma, ndr). Vi prego aiutatemi a ritrovarla. Se c’è qualcuno che ha visto qualcosa o l’ha ritrovata, pensate che c’è la sua mamma che non vede l’ora di riabbracciarla… Lei è la mia vita”.

Per Carolina Marconi questo è un duro colpo perché Zora per lei è come una figlia. E infatti in un’altra Storia di Instagram pubblica un numero di telefono in modo che chiunque abbia visto o trovato la sua cagnolina può chiamare per contattarla e aggiunge: “Chiunque l’abbia ritrovata, vi prego riportatela il prima possibile, ha 11 anni, ormai è una cagnolina grande che necessita di cure e non sa stare senza il suo Achille e la sua mamma”.