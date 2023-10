L’ha atteso per quasi un mese, parliamo di circa tre settimane, e ora è arrivato. Carolina Marconi ha scoperto il risultato della risonanza al fegato, infatti poco tempo fa aveva comunicato ai suoi follower che c’era una macchia sospetta individuata dai dottori. Quindi, servivano ulteriori approfondimenti per scoprire la natura della stessa e adesso i medici hanno fatto la diagnosi. Subito dopo la showgirl e attrice è scoppiata improvvisamente a piangere.

Carolina Marconi, soffermandosi sul risultato della risonanza al fegato, ha esordito così su Instagram: “Buongiorno a tutti, scusatemi non sono sparita ma sono state 3 settimane vissute nell’agonia più totale, un’attesa difficilissima in cui l’ansia ha preso completamente il sopravvento, ho cercato di distrarmi mantenendomi sempre positiva, ho fatto mille cose anche perché non volevo pensare al peggio, ero terrorizzata. Ieri alle ore 20:55 circa, Ale tornando dal supermercato mi guarda dritto negli occhi e dice che lo ha chiamato il prof Marazzi”.

Leggi anche: “Mi hanno trovato qualcosa”. Carolina Marconi, paura dopo i controlli per il cancro: “È dura”





Carolina Marconi annuncia il risultato della risonanza al fegato: cosa ha

Parlando appunto di quei momenti tesissimi nei quali Carolina Marconi stava per sapere il risultato della risonanza al fegato, l’ex concorrente del Grande Fratello ha spiegato qual è stato il suo stato d’animo: “Dimmi allora ..anzi nn mi dire nulla.. no no.. dimmi dimmi ti prego ma a bassa voce …anzi dimmi tutto subito veloce ..mi sono chiusa le orecchie piangevo e ancora nn sapevo la risposta, mi mancava il fiato …allora ?dimmi ? ….(Ale) non hai nullaaaaaaaaa ,stai beneeeee“.

Nessun ritorno del tumore per Carolina, che fortunatamente non ha nessun serio problema di salute: “La macchiolina di 9 millimetri è un angioma benigno ..sono scoppiata a piangere, ho urlato a squarciagola dalla gioia che mi ha sentito tutto il vicinato, ho chiamato subito la mia famiglia ma non riuscivo a parlare dalla voce tremante ma solo per dire loro … sto bene. Ringraziando Dio, ha sentito le preghiere non solo le mie ma anche di tutti voi .. grazie di cuore per i tanti messaggi di affetto e sostegno nei miei confronti ricevuti in questi giorni di lunga attesa, non mi avete fatto sentire mai sola, ve ne sono grata mi avete fatto tanto bene”.

Infine, la donna ha voluto fare ulteriori ringraziamenti: “Non lo dimenticherò mai, scusate non volevo farvi stare in pensiero, grazie ancora vi voglio bene, sono strafelice, la vita è bella. Ora mi riprendo in mano la mia vita.