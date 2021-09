“Chemio bianca, fino alle 3 di notte…”. Carolina Marconi e il tumore, l’annuncio dopo la nuova terapia

Carolina Marconi, il percorso di guarigione continua a dare buoni risultati. Non ha mai rinunciato a mostrare il suo splendido sorriso. Carolina Marconi continua la sua dura battaglia contro la malattia con coraggio e determinazione nonostante le difficoltà e la stanchezza la stiano provando. Il suo ultimo messaggio ai fan.

Tutti hanno avuto di conoscere il suo carattere anche grazie all’esperienza passata del Grande Fratello. Carolina Marconi non ha mai perso il sorriso e anche in una circostanza non certo delle migliori, l’ex gieffina non perde occasione per continuare a trasmettere messaggi di grande forza di volontà.

Il tumore a seno, da quando diagnosticato, non ha più dato tregua, imponendo per forza di cose che la situazione venisse presa subito per tempo. Le cure, in casi simili, sono sempre molto dure, ma Carolina Marconi fin da subito non ha mai fatto a meno di credere che prima o poi il periodo buio potesse tornare a nuova luce.





“Dicono sia meno pesante, dovevo fare 12 bianche ma il mio oncologo ha cambiato la terapia. Invece di fare un’ infusione ogni settimana ne faccio 3 in una botta sola ,ogni 21 giorni x 4 volte che racchiude le 12 settimane, infatti un po’ pesantuccia ma sto bene …meno 3 bianche daje”.

“Pensate che mi hanno fatto talmente tanto cortisone che nn ho fatto dormire nessuno, volevo parlare, sfogarmi fare scherzi ero carica come una molla..ma poi mi sono accorta che sul divano dormivano tutti erano le 3 di notte poverini ..parlavo da ore (ma sicuri che era cortisone?)”. Forte e ironica come solo lei sa fare.