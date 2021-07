“Ecco a vuoi la vostra pelatina, ho rasato i capelli da sola nn ne potevo più. Vederli cadere, e rasarli è stata una liberazione. Comunque con questo caldo sono molto fresca e leggera vediamo sempre il lato positivo. Non mollo mai, l’umore a “pallettoni“ nonostante tutto… La salute è la cosa fondamentale, questo percorso mi sta insegnando molto”.

Con queste parole inizia il post in cui Carolina Marconi mostra il video mentre si rasa i capelli a zero. L’ex gieffina aveva annunciato la sua battaglia contro il cancro al seno e dopo aver accorciato i capelli – ieri si era mostrata con un taglio corto e sbarazzino – ha deciso di prendere la macchinetta e rasarsi completamente. Con il secondo ciclo della chemioterapia, infatti, la showgirl ha iniziato a perdere i capelli e oggi ha voluto immortalare il momento e condividerlo con i suoi fan, che in questo periodo le stanno particolarmente vicini con messaggi di forza e affetto.

“Dico sempre che non sono malata – prosegue Carolina Marconi. – Non siamo malati, è solo una situazione da risolvere! Vi ringrazio per tutti i messaggi bellissimi, vi leggo e cercherò di rispondere a tutti, siete delle belle anime vvb e stasera faccio la paella di pesce, dopo posto la ricetta. Vi voglio bene. Buona serata”.





Su Instagram il video mentre si rasa i capelli da sola, poi la foto a lavoro finito, sorridente. E ovviamente è stata una pioggia di like e commenti di incoraggiamento, vip e non. Carolina Marconi ha deciso di affrontare con il sorriso la sua malattia, ma senza nascondere i momenti bui.

Leggi anche...

Circa un mese fa le è stato diagnosticato un cancro al seno e, dopo qualche mese, ha deciso di condividere la sua storia con i suoi follower. Da allora la showgirl racconta la sua battaglia a suon di post e foto, senza perdere il sorriso, mostrandosi forte e combattiva.