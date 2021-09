Ancora poche ore poi si aprirà la porta rossa del Grande Fratello Vip: lunedì 13 settembre su Canale 5 in prima serata inizia il reality condotto da Alfonso Signorini. Farà il suo ingresso nella Casa anche Carmen Russo, 61 anni. La showgirl dice di amare le sfide ed è elettrizzata per le dinamiche che si creeranno all’interno della casa, avendole già sperimentare nella seconda edizione che si è svolta nel 2017. In una intervista a Chi ha parlato delle due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

“Sono entrambe fantastiche e spero di farmi conoscere di più dalla Bruganelli, con cui non ho mai avuto modo di confrontarmi, mentre con Adriana Volpe ci siamo incrociate più volte nel corso degli anni, ma spero di conquistarle entrambe”. Poi Carmen Russo ha spiegato che la convivenza con persone di altre generazioni è per lei uno stimolo. È in effetti piuttosto ampia la distanza anagrafica tra alcuni dei 22 concorrenti, dalla 19enne Clarissa Hailé Selaissé (la più giovane) alla 75enne Katia Riciarelli (la più anziana).

Si sa tanto della vita pubblica di Carmen Russo: è sposata dal 1987 con Enzo Paolo Turchi, ballerino e coreografo. Si sono conosciuti nel 1983, dietro le quinte di Drive In e da quel giorno non si sono più lasciati. Hanno una figlia, Maria, che è nata il 14 febbraio 2013 grazie alla fecondazione assistita e proprio per un desiderio espresso dalla loro bambina, la coppia si è sposata una seconda volta nel novembre 2015.





In una intervista a Oggi è un altro giorno, Carmen Russo ha parlato della figlia: “Maria è come se nella sua testa sapesse tutto, come se sapesse le sofferenze che abbiamo avuto quando non arrivava. Lei ti riempie di gioia, è solare, è divertente, è grande: spero di trasmetterle tutti i valori e tutte le armi per affrontare il mondo”. L’artista ha poi aggiunto: “Ci ha riempito la vita, il vero senso della vita sono i figli. Io non ho avuto problemi di gravidanza né di crescita della bambina, non accuso nulla, ma non devo essere un esempio: fateli presto i figli!”.

Insieme ad Enzo Paolo Turchi e alla figlia Maria, Carmen Russo vive in una villa bellissima. Osservando con attenzione il suo profilo Instagram la showgirl ha pubblicato foto e video in cui si vede la sua casa. Ha un bellissimo giardino pieno di verde e di tanto spazio dove si muovono liberamente i suoi cani. La cucina è arredata con pareti bianche, piastrelle rosse e mobili in legno. Infine c’è il soggiorno immenso e spazioso.