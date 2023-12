Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, l’annuncio ai fan. Avevamo lasciato la coppia così, con una rivelazione di Carmen Russo dopo la forte indiscrezione sulla propria vita persona. Nello studio di “Storie di Donne al bivio”, il programma in onda su Rai 2 e condotto da Monica Setta, Carmen Russo ha messo in chiaro la situazione, provando a spiegare per filo e per segno cosa sta affrontando sentimentalmente insieme al suo Enzo Paolo.

L’annuncio di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi dopo le forti indiscrezioni. “Io sono molto arrabbiata. Tu l’hai saputo. E’ chiaro siamo una coppia sotto la lente di ingrandimento, una coppia che sta insieme da 40 anni. Una coppia di cui non si è sentito mai nulla. Perché c’è un rapporto vero, autentico e sincero. Io ho capito una cosa. Ogni volta che c’è una coppia famosa che si separa, che si lascia mettono in mezzo me ed Enzo Paolo. Io lo trovo assurdo”, ha detto davanti alle telecamere del programma Carmen.

Leggi anche: “Basta, non ce la faccio più”. Enzo Paolo Turchi glielo ha detto chiaro a Carmen Russo





L’annuncio di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi dopo le forti indiscrezioni sulla crisi di coppia. Fuori il video rivelatore

Insomma crisi o non crisi di coppia? Stando alle parole di Carmen Russo non esisterebbe alcun pericolo di divorzio. “È una notizia che fa scalpore. In ogni coppia ci possono essere dei momenti di crisi. Non è bello sottolineare, a scrivere e dire delle cose che potrebbero avere un fondo di verità…. Succede sempre, anche mesi fa. Questa settimana, su un blog, che io avevo addirittura una storia con De Martino…”. E a distanza di qualche ora dalle rivelazioni in tv arriva anche la conferma sui social.

Infatti di recente Carmen ed Enzo Paolo hanno ben pensato di condividere con i fan un video dai toni ironici che proverebbe che no, tra di loro non si parla di crisi e neanche di un allontanamento: “Carmen, devo darti una notizia importantissima, solo noi non la sappiamo! Tu pensa che pure alla radio l’hanno detto stamattina, addirittura i social”, dice Enzo Paolo nel video correndo verso Carmen.

“La nostra è una famiglia strana: tutti sanno e noi no. Insomma, anche oggi ci siamo separati e non ci hanno detto niente”, aggiunge. E nel video anche Carmen Russo replica: “No, un’altra volta? Ma non è possibile. Ci sono le feste, Natale, ci separiamo dopo le feste direi… intanto, facciamo gli auguri a tutti“. Commenti dei fan a profusione: “Allarme rientrato”, scrive qualcuno.