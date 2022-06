“Sono figlia di Bud Spencer”. Bomba inaspettata: chi è Carlotta, 46 anni. E perché parla ora

Carlotta Rossi è la figlia illegittima di Bud Spencer. Lo ha ammesso lei stessa in un’intervista al Corriere della Sera. Promise a sua madre di non dirlo a nessuno ma adesso che lei non c’è più è pronta a dimostrare a tutti la sua vera identità. La settimana scorsa, assistita dagli avvocati Marco Feroci e Francesca Agnisetta, ha intrapreso il percorso giudiziario per il riconoscimento di paternità al Tribunale di Roma.

Carlotta Rossi, la figlia illegittima di Bud Spencer

Carlotta Rossi è la figlia illegittima di Bud Spencer che oggi chiede il risarcimento “del danno subito per la sostanziale mancanza della figura paterna nell’intero arco della vita” alla vedova e ai figli dell’attore scomparso il 27 giugno del 2016, in qualità di suoi eredi. Seguirà l’esame del Dna attraverso quelli che considera i suoi consanguinei.

La vicenda è stato un vero terremoto arrivato nel sesto anniversario della morte di Carlo Pedersoli. Carlotta dice di essere pronta a far luce sulla vicenda anche se si sente “affrancata dalla promessa fatta a mia madre, mancata il 9 novembre 2015, che non avrei mai detto a nessuno chi era mio padre”. Il Corriere della Sera inoltre evidenzia che Carlotta si è tatuata una C sul polso. L’iniziale del suo nome, di suo padre o di suo marito (Carlo)?

