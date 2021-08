La vip a gennaio 2020 ha partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello Vip guidata da Alfonso Signorini. Durante quella edizione la giovane ha preferito ritirarsi per motivi personali appena dopo qualche settimana. Difatti la vip ha vissuto la sua permanenza nella Casa di Cinecittà in maniera piuttosto problematica.

Lei sentiva l’esigenza di voler tornare a casa dalla sua famiglia a causa del fatto che l’esperienza del GF Vip le stava creando delle difficoltà a livello psicologico, con delle ripercussioni anche fisiche. Proprio per ciò alla nona puntata, in diretta, era stata comunicata la decisione di andare via dal reality.

Da lì la vip non è più tornata indietro. Un’esperienza sprecata, certo, ma che le avrebbe probabilmente lasciato strascichi ben peggiori di quel che si pensa. Il gioco non valeva la candela. All’interno del reality condotto da Signorini, Carlotta Maggiorana aveva raccontato ai coinquilini del suo forte desiderio di maternità.





L’ex reginetta aveva fatto sapere di avere sempre avuto il desiderio di diventare madre. Da quando è convolata a nozze con Emiliano è sempre stato un pallino fisso. E ora Carlotta Maggiorana con una storia Instagram ha confermato il rumor che circola già da qualche settimana: è incinta! Miss Italia 2018 ha pubblicato una foto di un passeggino.

Ad accompagnare la foto della carrozzina, la frase ‘Wainting for…you’ e il sottofondo della canzone Celeste di Laura Pausini. Si tratta del primo figlio per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip e il marito Emiliano Perantoni. I due si sono conosciuti quando lei aveva soltanto 17 anni, mentre lui 13 anni in più.