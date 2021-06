Carlotta Dell’Isola è diventata nota al grande pubblico con Temptation Island, il docu reality estivo che mette alla prova i sentimenti delle coppie. Poi la chiamata al Grande Fratello Vip 5. La fidanzata di Nello Sorrentino è però entrata nella Casa a reality inoltrato, quando è stato deciso di allungare la quinta edizione con l’ingresso di altri concorrenti famosi.

Ma l’avventura di Carlotta Dell’Isola al GF Vip di Alfonso Signorini è passata però un po’ in sordina. La 28enne non ha avuto modo di esprimersi al meglio forse per le difficoltà di farsi spazio in un gruppo già formato, tanto che oltre al pubblico lo stesso conduttore ha poi ammesso di essersi meravigliato del suo comportamento nella Casa, molto più tranquillo e docile in confronto alle aspettative create a Temptation Island.

Carlotta Dell’Isola matrimonio: Nello Sorrentino svela la data

Ma l’esperienza al GF Vip, oltre alla notorietà ha portato a Carlotta Dell’Isola anche una proposta di matrimonio che aspettava da tempo. Ricordate? Tra le tante sorprese, nel corso di una diretta la 28enne ha incontrato fuori dalla famosa porta rossa il suo Nello, che si è lanciato in una dichiarazione d’amore e le ha poi chiesto di diventare sua moglie.





“Lo sai che ti stimo – ha detto Nello alla fidanzata mentre lei era freezata – e per questo ti volevo dire che voglio che sei la donna della mia vita. Scusa, sono emozionatissimo. E comunque dici sempre che non ti faccio le sorprese e guarda che sorpresa che ti ho fatto? Ora qua, davanti a tutti e davanti ad Alfonso, ti chiedo se mi vuoi sposare”.

Sono passati mesi da quel momento tanto emozionante che i fan di Carlotta e Nello non hanno certamente dimenticato. E infatti anche in queste ore la curiosità attorno a questo matrimonio è rimasta altissima: nel box delle domande su Instagram, Carlotta ha ricevuto diverse domande dai follower. “Quando te la sposi? Ci hai ripensato?”, ha chiesto uno rivolgendosi a Nello. E lui ha quindi svelato la data: “Non ci ho ripensato, ci sposeremo a maggio dell’anno prossimo”.