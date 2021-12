La famosa vip italiana ha pubblicato nelle scorse ore un’immagine del suo amatissimo fratello Carlo Alberto. Il giovane ha 27 anni e ha quindi 10 anni in meno della bellissima sorella. Mai prima d’ora i suoi fan avevano ammirato pubblicamente il ragazzo, che ha anche un lavoro di una certa importanza. E i follower della donna si sono subito accorti di una cosa molto importante: si assomigliano tantissimo e molti di loro avrebbero compreso subito che si trattasse di suo fratello, anche se non l’avesse scritto.

Non ha utilizzato molte parole per descriverlo, infatti ha solamente postato la scritta: “Fratellino”. E lo ha fatto in una delle sue Instagram stories. Lei è di una bellezza incantevole, infatti è una delle donne più ambite dagli italiani ma anche il 27enne non scherza e da adesso in poi avrà ancora più ammiratrici grazie alla sorella famosa. Lui ha dunque conseguito una laurea al Politecnico di Milano e attualmente lavora nell’azienda ‘Kering Eyewear’, infatti è un designer che si sta facendo molta strada.

Per chi non lo avesse ancora capito, Carlo Alberto è il fratello minore della supermodella italiana Bianca Balti. Un po’ di tempo fa la mamma dei due aveva raccontato a proposito del rapporto tra i due fratelli: “Lei aveva 13 anni e doveva tenere il fratellino, avevo un impegno importante. Se ne dimenticò e quando si presentò con un’amica le diedi uno schiaffo sulla guancia, l’unico della sua vita. Le lasciò un bel segno e non so se lo ricorda ancora”. Ma il rapporto tra Carlo Alberto e Bianca Balti è oggi più che speciale.





Bianca Balti e Carlo Alberto hanno anche un altro fratello, che si chiama Salvatore e lavora come avvocato. Lei con lui ha una differenza di età invece minore, solamente un anno e sei mesi più piccola. Sia Carlo Alberto che Salvatore sono felicissimi perché, oltre ad avere un legame indissolubile con la meravigliosa supermodella, sono zii di due splendidi nipoti, che si chiamano Matilde e Mia e hanno rispettivamente 14 e 6 anni. E ora tutti vogliono sapere qualcosa in più su Carlo Alberto, rimasto a lungo sconosciuto.

Bianca Balti, classe 1984, è nata nella città di Lodi. Nella sua carriera professionale ha preso parte a molte campagne pubblicitarie di Roberto Cavalli, Dolce & Gabbana e Intimissimi solo per citarne alcune. Recentemente, nel 2017 ha condotto per conto di Netflix ‘Ultimate Beastmaster’ insieme a Francesco Facchinetti. Nel 2013 è anche stata ospite al Festival di Sanremo.