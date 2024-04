Carla Bruni a “Belve“, arrivano le risposte della sorella e della mamma. Fanno discutere, come spesso accade, le interviste di Francesca Fagnani a vip e starlette. Stavolta il programma è partito col botto: nella puntata del 2 aprile sono stati ospiti, oltre all’ex modella ed ex first lady di Francia, anche il ministro dei Trasporti Matteo Salvini e la cantante Loredana Bertè.

Sul vicepremier ci sono stati in particolare due momenti clou, il fuorionda su Fedez e quando parlando dei nonni si è commosso fino alle lacrime. Loredana Bertè dal canto suo ha parlato del burrascoso rapporto con l’ex marito Bjorn Borg (leggi articolo sotto, ndr). Infine Carla Bruni ha parlato delle sue numerose dipendenze di cui ha sofferto in passato, ma anche del rapporto coi genitori. E ora parla la mamma Marisa Borini Bruni Tedeschi.

Carla Bruni, arrivano le risposte di sorella e mamma dopo “Belve”

Durante l’intervista a “Belve” Carla Bruni si è lamentata del fatto che la sorella Valeria Bruni Tedeschi la dipinga nei film come un’ubriacona. La regista si è scusata dicendo che le vuole bene. Poi l’ex modella aveva detto dei genitori che sono stati “molto affettuosi ma praticamente invisibili“. E così oggi su La Stampa arriva la risposta della mamma che afferma: “I miei figli, tutti e tre, sono stati educati alla libertà e con libertà. Con il padre, che alla loro nascita era anziano, non gli abbiamo impedito nulla”. “Il mio primogenito Virginio che purtroppo si è ammalato e ci ha lasciato – rivela – era un avventuroso”.

La 94enne Marisa Borini Bruni Tedeschi poi aggiunge: “Certo che nella mia famiglia si litiga. Alziamo la voce. Ma son discussioni, non rotture“. Sulle figlie: “A 18 anni Carla decise di andare a New York per fare la modella. Ero preoccupata, ma mio marito mi disse: ‘Carla è una ragazza che non farà mai delle stupidaggini'”. E infatti: “Carla è stata una modella, una cantante, una first lady. Mio marito aveva ragione, di stupidaggini non ne ha mai fatte. Valeria è un’attrice e una regista di straordinario talento, in queste settimane sta lavorando a un film su Eleonora Duse con Pietro Marcello, ha girato a Venezia e Roma. Ha una grandissima passione e altrettanto successo. Ho due figlie splendide e quattro nipoti che adoro. Sono orgogliosa, molto”.

“l’uomo poligamo è un gran bel tosto, la donna poligama è una bella puttana”



Carla Bruni facendo servizio sociale#belve

pic.twitter.com/49xxq7YepL — clarissa insolia (@avvclarinsolia) April 2, 2024

Infine sulle frequenti discussioni in famiglia: “Fanno delle grandi litigate, tutti in famiglia facciamo delle grandi litigate. L’altro giorno Carla mi ha detto “sei stata bugiarda tutta la vita”. Le ho risposto “perdonami, ma nella vita ho fatto anche altro” – dice la mamma sul rapporto tra Carla e Valeria – Fa ridere, no? Dopo due ore, siamo di nuovo lì, a cercarci, a fare la pace. Capita nelle famiglie”. E ancora, per lei è giusto “l’essere un po’ critici” nei confronti della famiglia : “Valeria la chiamo il caporale, perché vuole dare sempre ordini a tutti. E parla a voce alta, anche quando lo fa con benevolenza”.

