“Non mangia e non si lava da giorni”. Cresce la preoccupazione per le condizioni della super vip

I capelli sono arruffati, barcolla, è scalza e non sembra capace di reggersi in piedi. È apparsa in queste condizioni Cara Delevigne in un video postato sui social che in poco tempo è diventato virale. C’è chi la paragona a Amy Whinehouse, chi è preoccupato per le sue condizioni e chi non riesce a credere alle immagini della supermodella 30enne britannica. Lo scorso 5 settembre, è stata ripresa nell’aeroporto di Los Angeles senza scarpe, con i capelli arruffati, sporca, incapace di controllare i movimenti del suo corpo e in un totale stato confusionale.

Le immagini hanno preoccupato tutti, le sue condizioni psicofisiche hanno immediatamente preoccupato i fan, che temono il peggio. Non riesce a reggersi in piedi, ha i capelli arruffati ed è scalza: una serie di campanelli d’allarme che hanno subito fatto pensare ai fan a un problema di salute, sia a livello fisico che psicologico. Una preoccupazione resa ancora più forte da quanto ha dichiarato una fonte al quotidiano inglese The Sun, secondo la quale la star non mangerebbe e non si laverebbe ormai da diversi giorni.





Cara Delevigne sta male, “non mangia e non si lava”

Al momento pare che Cara Delevigne sia controllata dalla famiglia, la quale si starebbe impegnando a fornirle tutto l’aiuto di cui potrebbe aver bisogno. Anche la sorella Poppy si è mostrata subito al suo fianco. Qualche giorno fa Margot Robbie è stata vista lasciare la casa di Los Angeles di Cara Delevigne. Le due sono colleghe e sono particolarmente legate da quando hanno recitato insieme in Suicide Squad nel 2016. L’attrice, come riporta il Daily Mail, è apparsa angosciata dopo la visita e questo potrebbe far preoccupare ancora di più i fan.

Inoltre Cara Delevigne non si è presentata a un evento che celebrava il lancio della sua collezione di moda in onore di Karl Lagerfeld e nemmeno ai recenti Emmy Awards 2022, dove era attesa insieme al cast di Only Murders in the building, film in cui ha recitato. “Stiamo aspettando un’altra Amy Winehouse o c’è qualcuno che si prenderà cura di questa ragazza?” scrive uno dei suoi followers sotto uno dei video diffusi sui social.

This video was posted to Reddit r/PublicFreakout yesterday with the caption: Cara Delevingne enjoying meth.



👀 pic.twitter.com/WYYsMQcrpn — April (@avril4799) September 12, 2022

“Povera ragazza”, commenta, invece, qualcun altro e c’è anche chi riflette sul fatto che “I soldi non fanno la felicità”. E non è tutto qui, sembra, infatti, che già prima di questo evento, durante il Festival Burning Man, l’evento che ha avuto luogo dal 28 agosto al 5 settembre a Black Rock City, in Nevada, Cara non si sia lavata per diversi giorni e non abbia neanche mangiato, se non a malapena.

