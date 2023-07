Splendida notizia per la cantante italiana, pronta ormai a unirsi in matrimonio. Stavolta non siamo nel campo delle voci, ma c’è la certezza che succederà davvero. Infatti, è stata lei stessa a pubblicare un video in cui si è mostrata intenta a provarsi l’abito da sposa in vista del grande giorno. E grande commozione c’è stata nella sua famiglia, quando l’hanno vista col vestito bianco. E lei ci ha scherzato su nella didascalia di accompagnamento al video.

Lei recentemente è anche stata protagonista di uno spettacolare addio al nubilato, i cui dettagli sono stati mostrati sempre sui social. La cantante italiana è prossima al matrimonio e c’è grande curiosità anche per quanto riguarda il suo futuro marito. Infatti, c’è davvero tanto mistero intorno alla sua figura, nonostante i due siano legati sentimentalmente da tantissimo tempo, parliamo infatti della bellezza di sedici anni.

Cantante italiana verso il matrimonio: provato abito da sposa

Un momento super commovente quello vissuto dalla cantante italiana, che ha faticato pure lei a trattenere le lacrime perché il matrimonio è ormai dietro l’angolo. Nella didascalia del filmato ha scritto: “Tutti a piagne. Dicono che l’abito giusto si senta, non ci credevo e invece è proprio vero! La gioia negli occhi dei miei genitori è qualcosa d’indescrivibile… ah ovviamente l’abito che ho scelto non è quello nel video! Fino a settembre c’ho tempo de magnamme un sacco de carbonare tanto poi riprendiamo le misure una settimana prima”.

Al suo addio al nubilato hanno partecipato anche Ludovica Pagani e Alice De Rosa. La quasi sposa è la cantautrice e influencer Giulia Penna, che ha 31 anni. Il suo compagno dovrebbe chiamarsi Igor e i due si sono conosciuti a scuola, quando erano adolescenti. Ma lui non ha mai accettato di voler apparire in pubblico, ma il giorno delle nozze ovviamente tutti gli occhi saranno puntati sì sull’artista, ma anche sul coniuge della 31enne.

Giulia su Instagram è seguita da 1 milione e 100mila follower. Su TikTok ha un seguito di 1,5 milioni di persone, mentre su Youtube ha 257mila iscritti. La sua nuova canzone si intitola Due notti a Barcellona, ma sono noti anche i singoli Fuori è già Natale e Odio l’estate.