Lui 22 anni, lei sembra più di 60: se sia amore o semplicemente una notizia montata ad arte non è dato sapere. Certo è che qualcosa, almeno a guardare le foto, bolla davvero in pentola. A rilanciare il gossip sul giovane e seguitissimo cantante italiano è il portale Webboh che a dimostrazione di questo rumor, ha pubblicato anche una serie di foto e un video (per vederlo scendi in basso). “È proprio vero, l’amore non ha età! Il cantante è stato paparazzato con quella che sembra essere la sua nuova fiamma, una signora molto più grande di lui”, si legge sul portale.

E ancora: “Pochi mesi fa, durante un’intervista, ci aveva raccontato di essere ufficialmente single, ma ad oggi le cose sembrano cambiate. Sul web infatti girano delle immagini molto interessanti in cui è molto vicino ad una signora over 60!”. Tantissimi i commenti fioccati tra chi si domanda chi sia la signora, chi azzarda chi sia la nonna e chi, invece, dice: “è proprio da lui”.





Olly, il nuovo amore del cantante 22enne ha 60 anni ?

Il lui in questione è il cantante Olly, pseudonimo di Federico Olivieri, rapper genovese visto anche all’ultimo festival di Sanremo con la sua canzone ‘Polvere’ con la quale è arrivato alla posizione numero 24. Della sua vita privata si sa molto poco: il cantante si è sempre professato single ed è sembrato sempre molto molto riservato in proposito. Alla foto e al video pubblicati dal portale Webbah per ora non risponde.

Talento precoce, la carriera musicale di Olly è iniziata nel 2016, quando ha formato il collettivo musicale Madmut Branco, con il quale ha pubblicato il suo primo progetto discografico, Piacere Mixtape. L’anno successivo, invece, ha pubblicato il suo primo progetto da solista, l’EP Namaste, in collaborazione con il rapper Matsby, da cui viene estratto il singolo Chiara Ferragni, in collaborazione con Alfa.

Dopo alcuni anni di inattività, in cui si trasferisce nel Regno Unito per focalizzarsi sui suoi studi, dal 2018 riprende a pubblicare musica in Italia. Il 15 giugno dello stesso anno ha pubblicato l’EP CRY4U, da cui viene estratto il singolo Bla-Bla Car. Dopo l’esperienza Sanremese il 16 dicembre 2022 il rapper ha pubblicato l’EP Il mondo gira.