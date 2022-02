È nata Alma Futura. La cantante italiana è mamma per la prima volta: “Un momento indimenticabile”

Notizia meravigliosa per la cantante italiana, che è diventata mamma per la prima volta in assoluto. La piccola è venuta alla luce nella giornata del 13 febbraio, ma soltanto nel giorno di San Valentino ha voluto rivelare tutto ai suoi fan. Ovviamente sono arrivati a decine i messaggi di congratulazioni nei confronti dell’artista, al settimo cielo per il lieto evento. Anche se nel recente passato aveva ammesso che non era stato così semplice pensare di essere genitore, facendo intuire che questo bebè fosse non cercato.

Come è suo solito fare, la cantante è stata molto romantica e ha usato parole che assomigliano molto ad una poesia per informare i suoi fan dell’avvenuto parto. Spettacolare e decisamente molto originale il nome scelto per la neonata. Inoltre, la donna ci ha tenuto moltissimo a fare i ringraziamenti nei confronti dei medici e di tutti i sanitari che le hanno permesso di portare a termine la gravidanza senza problemi. Ma andiamo a vedere di chi stiamo parlando e soprattutto cosa ha scritto sui social.

Queste le frasi scelte dall’artista per annunciare la nascita della bimba: “Il 13 febbraio è nata Alma Futura. Anima gentile, che ha attraversato il mio grembo rendendomi una madre (e una amazzone) fortunata. Nella stanza in cui ci troviamo stiamo vivendo una sorta di realtà aumentata e felicità esponenziale. Non mi ero mai sentita così terrena e celeste allo stesso tempo. Grazie Pietro per questo viaggio, grazie al Dottor Franco Vicariotto, alla Capo Ostetrica Stefania Del Duca, alla Dottoressa Enrica Demaria”.





Ad essere diventata madre la cantante Levante, che ha aggiunto nel suo post: “Grazie ad Aurelia e Irene, a tutte le donne in sala parto che hanno fatto il tifo per me e per Alma. Per me è stato un momento indimenticabile. Grazie al reparto di ostetricia e ginecologia Humanitas San Pio X, ci siamo sentiti protetti e amati. Ecco il tuo nome, ti chiamerai Alma Futura”, ha poi concluso Levante. E sotto il suo post sono arrivati tantissimi commenti anche da numerosi personaggi famosi.

Il papà di Alma Futura e partner di Levante si chiama Pietro Palumbo. Tornando ai post dedicati, spiccano i messaggi di Alessandra Amoroso: “La vita, benvenuta”, di Giorgia: “Evvai, evviva voi”, di Francesca Michielin: “Congratulazioni”, di Isabella Ferrari: “Benvenuta Alma Futura, evviva” e gli auguri e i cuori pubblicati da Chiara Ferragni e anche dall’influencer Beatrice Valli.