Una bomba gossip è stata confermata in questo caldo mese di agosto. Estate da innamorato per il noto cantante italiano, che si è fatto vedere ufficialmente in compagnia di una ragazza dando ormai per scontata la loro relazione sentimentale. Lui è Rkomi, che ha finalmente fatto vedere a tutti chi sia la sua nuova fidanzata. O, per raccontarla meglio, è stata lei a mostrare l’artista che si trovava proprio al suo fianco in alcuni scatti.

Rkomi era stato legato per brevissimo tempo a Paola Di Benedetto, ma la sua nuova fidanzata non è lei. Si era comunque capito che il cantante non fosse single, ma si aspettavano dei gesti ufficiali. Che sono prontamente arrivati nelle scorse ore, grazie al profilo Instagram della giovane. Anche lei non è una sconosciuta, infatti svolge un lavoro molto importante che le ha permesso di raggiungere già una certa popolarità.

Il cantante Rkomi ha una nuova fidanzata: chi è

Secondo quanto è stato scoperto finora, il cantante Rkomi avrebbe cominciato ad uscire con colei che è diventata la sua nuova fidanzata a partire da maggio, ma solo adesso si sono fatti vedere insieme in maniera ufficiale. I due, in un filmato apparso online, si sono scambiati un bacio sulle guance e poi sulle labbra, mentre si stanno divertendo alla grande nella loro vacanza estiva. La location scelta è la meravigliosa Minorca, presso le isole Baleari.

La nuova fiamma di Rkomi è la modella Havana Plevani, seguita da oltre 4.900 follower sul social network Instagram. Sappiamo poche cose su di lei, infatti non conosciamo la sua età, anche se ovviamente sembra essere parecchio giovane, però si sa che vive nella città di Milano. La ragazza è anche content creator nonché stilista di un brand di moda, OAMC. Havana è decisamente molto bella e i due formano davvero una splendida coppia.

Il vero nome di Rkomi, 29 anni, è Mirko Manuele Martorana e anche lui è originario di Milano. Ha partecipato al Festival di Sanremo 2022, arrivando 17esimo. Dal 15 settembre del 2022 è anche stato scelto come uno dei giudici di X-Factor.