Coming out per il celebre cantante. Il suo nome e la sua voce hanno fatto breccia nel cuore del pubblico italiano grazie alla partecipazione al talent show di Maria De Filippi, Amici, e più precisamente nel corso della quindicesima edizione del programma in onda nel lontano 2016. La sua carriera da quel momento ha spiccato il volo, conducendolo direttamente sul palcoscenico del Festival di Sanremo nel 2017.

Sergio Sylvestre fa coming out. Sempre molto discreto e riservato in merito alla propria vita privata, per Sergio mostrare se stesso al pubblico al di là della sfera professionale non è mai stato facile e scontato. Ma in questo caso ha pensato di rompere il silenzio e rivelare a tutti il nome del suo grande amore.

Sergio Sylvestre fa coming out. Accanto a lui un uomo per nulla noto al mondo dello spettacolo

Sergio Sylvestre di recente si è mostrato al pubblico di fan in compagnia di un uomo, apparso tra le sue storie e post Instagram. Tra i due esiste reciprocità: stiamo parlando di Roberto De Carolis. Nel giro di poco tempo dunque i fan hanno inondato di commenti i relativi post, dimostrando felicità per il cantante.

Ma cosa si conosce di Roberto? Non sembra che Roberto De Carolis faccia parte del mondo dello spettacolo e al pari di Sergio sembra voler preservare la propria vita privata. Da quei pochi dettagli che emergono, sembra amare particolarmente i cani e coltiva la passione per lo sport.

I due di recente sembrano essersi dedicati alcuni giorni di relax e spensieratezza a Amsterdam. La notizia del fidanzamento ha fatto il giro del web in poco tempo ed è stata riportata anche su Novella 2000: “Sui social una fanpage ha reso nota la notizia, poi ufficializzata, che Sergio Sylvestre è fidanzato con un ragazzo. Il suo nome è Roberto De Carolis, ma chi è e cosa sappiamo sul suo conto? Qui alcune news come età, foto e Instagram. Alla visione delle immagini in tanti sono rimasti colpiti dal compagno dell’ex vincitore di Amici”.