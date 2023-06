Momento di grande emozione per i fan della vip italiana, che è stata ufficialmente beccata in dolce compagnia. Lei aveva già pubblicato delle foto di gruppo sul suo profilo Instagram, dove era presente anche questa ragazza, ma nessuno aveva ancora capito che si trattasse della sua partner. Ora invece è stato il settimanale Chi a beccare sul fatto Victoria De Angelis e la sua nuova fidanzata, mentre si stavano baciando in maniera molto passionale.

Victoria De Angelis è la bassista della band dei Maneskin e ora ha deciso di non nascondere più i sentimenti e ha dato un bacio bellissimo alla sua fidanzata, mentre si trovavano a bordo di una barca durante una vacanza da sogno insieme ad altri amici. La giovane sembra essere davvero molto felice e probabilmente c’è da attendersi ormai qualche altra immagine di coppia, visto che ormai il segreto è stato svelato.

Victoria De Angelis ha una nuova fidanzata

Stando al settimanale Chi, Victoria De Angelis è partita in vacanza insieme alla sua nuova fidanzata e ai colleghi dei Maneskin Ethan e Thomas. Per diversi giorni sono stati alle isole Baleari, precisamente a Formentera, dove si sono divertiti in maniera totale. Ed è anche spuntata la nuova fiamma della bassista. Difficile capire quando si siano conosciute e da quanto tempo vada avanti questa relazione, ma i fan sono innanzitutto contenti di vederla così tanto innamorata.

Ciò che sappiamo è che il nome della fiamma di Victoria è Luna, ma non conosciamo altri dettagli sulla vita privata e professionale della fidanzata. Il settimanale Chi ha scritto sul magazine: “Victoria e Luna vengono fotografate dall’amica Martina Taglienti, mentre Ethan Torchio dopo aver tolto la t-shirt si prepara a prendere il sole”. Sull’imbarcazione erano presenti quindi proprio tutti, che si sono concessi dei momenti di relax assoluto. Un bellissimo antipasto di estate.

Classe 2000, Victoria dei Maneskin ha vinto insieme agli altri componenti della band, capitanata dal leader Damiano David, il Festival di Sanremo 2021 nonché l’Eurovision Song Contest dello stesso anno. Da lì in poi per loro un successo stellare in tutto il mondo.