“Questo sarà il tuo primo maglioncino. Noi ti aspettiamo. Tu non avere fretta, ma non tardare troppo che ormai non possiamo fare a meno di te. Ti aspettiamo piccola Fortuna, portaci l’estate”, con questo annuncio il cantante vincitore di Saremo ed ex giudice di Amici ha annunciato che sarà papà per la prima volta a 43 anni. L’annuncio è stato travolto dai commenti: “La felicità nel leggere questa notizia è talmente grande mi son venuti i lacrimoni e nello stesso tempo un sorriso che non se ne vuole andare più via”.

>>“Se n’è andato”. Altro choc all’Isola dei Famosi: naufrago abbandona all’improvviso. Cosa è successo in Honduras

“Sono felice per te e per Chiara, sono felice per la piccolina, che avrà due genitori speciali. Un abbraccio e congratulazioni”. Tra i tanti commenti anche quelli di Emma Marrone, Orietta Berti e Paola Turci che hanno voluto fare sentire al neo papà il suo affetto.





Ermal Meta sarà papà, il cantante aspetta una bimba

Lui è Ermal Meta, uno dei cantanti (che presto vedremo nelle vesti di presentatore al concertone del primo maggio), più amato. Nato a Fier, in Albania, all’età di 13 anni si è trasferito con la madre, il fratello e la sorella a Bari troncando ogni rapporto con il padre, da lui definito violento. Nel 2018 vinse il festival di Sanremo in coppia con Fabrizio Moro.

La compagna si chiama Chiara Sturdà. Di lei non si conosce molto. Racconta deejtv come: “è pugliese, vive a Milano, è più giovane di lui – ha 34 anni – e lavora nel mondo dello sport come agente e marketing manager per una società di consulenza per calciatori e calciatrici. Nel 2018 ha lavorato a Bergamo Tv nel ruolo di commentatrice e successivamente ha frequentato il workshop di giornalismo sportivo di Sportitalia”.

La relazione con il cantante è uscita allo scoperto durante il lockdown. Il matrimonio, per ora, non sembra essere nei piani della coppia, come ha spiegato il cantante in un’intervista: “Non condivido il privato e a Chiara non importa apparire, si vergogna. Viviamo insieme a Milano, ma io sono figlio di divorziati e non sogno il matrimonio”.