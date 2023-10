Grossa sorpresa per tutti alla fine del concerto, quando il cantante ha fatto un grande annuncio: diventerà presto papà. Annuncio particolare, non solo perché ‘in diretta’ ai suoi fan, ma perché contenuto nel video musicale del suo nuovo singolo che è stato proiettato nell’ultima data del tour. Sul finire della canzone, infatti, ecco le immagini del pancione della compagna, delle visite dal ginecologo, dell’ecografia e anche il gender reveal. Quindi sappiamo già che è in arrivo una bambina.

Sarà un fiocco rosa, dunque, per il cantante 29enne, che poco dopo le ore 21:45, alla chiusura del suo show, ha voluto salutare il pubblico con questa lieta notizia. “Ho una sorpresa per voi stasera, oggi faremo la prima mondiale del mio prossimo video e sarete testimone di qualcosa che nessuno ha mai visto al mondo. Per la prima volta voglio lanciare il mio prossimo video e una notizia molto bella da dirvi”.

Il cantante presto papà di una bambina: l’annuncio alla fine del concerto

“Oggi è uno dei momenti più speciali della mia vita e voglio trasmetterlo in diretta qui al nostro show a Washington. Siete stati con me fin dall’inizio e meritate di saperlo anche voi“, le parole di Maluma. E Sugli schermi sono quindi state proiettate le immagini del concerto del cantante colombiano a Medellín nel 2022 in cui ha dedicato alcune parole alla sua fidanzata.

Così è iniziato il video della sua nuova canzone Procura, con Susana Gómez protagonista del video, a testimonianza di una storia d’amore che sta per compiere 2 anni e sta per culminare nell’arrivo di una bambina. Alla fine della clip, infatti, ecco la coppia svelare la dolce attesa.

Maluma announces he’s going to be a father during his concert in Washington, DC.



pic.twitter.com/RlRXkAioVv — Pop Base (@PopBase) October 20, 2023

E con tanto di immagini dell’ecografia. Non solo, nel video è ripreso anche il momento in cui Maluma ha condiviso la notizia con la sua famiglia e tra l’eccitazione di tutti è stato poi rivelato che la coppia aspetta una femminuccia. La sua emozione è evidente, nel video e anche mentre dà l’annuncio al concerto.