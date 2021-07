Attimi di tensione in Turchia, tra Can Yaman e Diletta Leotta. Se ne sono accorti tanti paparazzi e giornalisti che erano ad aspettarli di fronte a un ristorante. Ma partiamo dall’inizio. Stando a quanto riporta la stampa turca, l’attore, fuori da un ristorante, è apparso furioso e la sua fidanzata ha fatto di tutto per placarlo. Parliamo appunto del fenomeno televisivo Can Yaman. Questo almeno è quanto riporta la stampa turca. Da quello che si capisce, ad intervenire è Diletta Leotta e il suo uomo si stavano concedendo una vacanza nel paese di origine dell’attore, quando qualcuno ha fatto perdere le staffe al protagonista di Mr. Wrong.

Così come avviene in Italia, anche in patria Can è molto chiacchierato e sembra che questa attenzione mediatica non gli piaccia per niente. Così, Can Yaman avrebbe perso le staffe a causa di alcuni giornalisti locali che avrebbero rovinato la sua cena con Diletta. Per chi non lo sapesse, Can Yaman e Diletta Leotta sono in vacanza in Turchia, un po’ per ammirare le fantastiche meraviglie della capitale, un po’ per far conoscere la giornalista sportiva ai cari dell’attore.

Tuttavia, l’altra sera, i due si stavano godendo un bel banchetto, ma fuori dal ristorante c’erano appostati diversi fotografi. Pare che sia stato proprio questo dettaglio ad aver fatto infuriare Can. Non a caso, appena finito di mangiare, i due hanno provato a lasciare il locale, ma sono stati assaliti dai paparazzi.





A questo punto l’attore si è inalberato inveendo con forza contro i cronisti. La Leotta avrebbe provato a calmarlo, ma non sarebbe riuscita nel suo intento. Can era talmente furioso che ha preso la mano di Diletta in modo energico per trascinarla via. La Leotta, un po’ sconcertata dal suo modo di fare, gli ha chiesto di non strattonarla e l’ha invitato a recuperare la calma.

La conduttrice sportiva ha anche suggerito a Can Yaman di rispondere alle domande dei giornalisti, ma lui non ha voluto assecondarla. Stando a quanto sostiene la stampa turca, la bella italiana avrebbe sorriso ai fotografi molto imbarazzata. Area di maretta tra i due?