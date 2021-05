Can Yaman è uno degli attori più apprezzati anche in Italia, grazie alla fiction ‘Daydreamer- Le Ali del Sogno’, che ha conquistato milioni di telespettatori. Poi il suo nome è balzato agli onori della cronaca anche per il gossip, dopo il fidanzamento con la bellissima giornalista sportiva Diletta Leotta. Ma da quando si è unito sentimentalmente con lei, ci sono stati dei fan che non hanno gradito questa unione con lei. Si è inoltre vociferato di una pesante crisi di coppia, cosa poi smentita dai diretti interessati.

Negli ultimi giorni il paparazzo Paolone ha anche svelato una cosa su di loro: “Diciamo che se si dovesse beccare Can con un’altra ragazza, diciamo che tra parentesi fa le corna a Diletta Leotta, penso che un 18-20 mila euro te li danno”. Quindi, se dovessero beccare Can Yaman insieme ad un’altra donna, frutterebbe davvero molto all’autore dell’eventuale scoop. Ora però tutte le ammiratrici del turco sono impazzite per un suo cambio look che è stato accolto da commenti molto positivi.

Nonostante dunque la sua unione con Diletta Leotta sia molto contestata, quando Can Yaman invece si immortala in scatti sul suo profilo Instagram raccoglie solamente applausi ed apprezzamenti. Nell’ultima immagine si è fatto vedere in compagnia di un altro uomo e ha scritto nella didascalia: “Chi è il modello tra i due?” ovviamente con ironia. Immediatamente hanno cominciato a scrivere commenti decine e decine di fan, che si sono concentrati soprattutto sui suoi bellissimi capelli.





I fan di Can Yaman hanno messo subito gli occhi sulla sua capigliatura: “Ma questo capello? Ti sta benissimo”, “I capelli che iniziano ad essere lunghissimi come in Daydreamer mi fanno stare male”, “Sei sempre più raggiante e carico”, “Sei il nostro sole”, “Non trovo le parole, ma sono piena di sentimenti”, “Capello lungo in avanti promosso a pieni voti”. E poi ancora: “Can Yaman, ti stanno ricrescendo i capelli, sei davvero una meraviglia”. Tutti ai suoi piedi, in attesa di vedere ancora più cresciuti i suoi capelli.

Alcune settimane fa Diletta Leotta ha postato un filmato sul suo profilo Instagram e, prima che terminasse il video, Can Yaman è entrato immediatamente nell’inquadratura ed è stato protagonista di un atto bellissimo e romantico. L’attore turco ha baciato all’improvviso Diletta Leotta, scatenando tutti. Questi infatti i commenti più ricorrenti e significativi: “Can è stupendo, siete bellissimi”.