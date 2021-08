“Addirittura…”. Can Yaman e Luca Argentero, è il caso dell’estate: “È successo tra loro due”

Sappiamo da tempo che Can Yaman sarà il protagonista del remake della storica serie tv “Sandokan”. L’attore turco dovrà sopportare il peso di una eredità non da poco, come quella del leggendario Kabir Bedi. Certo che negli ultimi mesi si è parlato moltissimo di Can, ma non tanto per le sue doti attoriali. Quanto per il flirt, anzi la relazione più paparazzata degli ultimi tempi con la giornalista Diletta Leotta. Oggi invece si punta l’attenzione proprio sulla serie che dovrebbe essere in lavorazione.

Dovrebbe, perché in realtà ci sarebbero dei problemi. Partiamo dall’inizio. La scelta del cast di attori era stata salutata positivamente proprio da Kabir Bedi che aveva impersonato la Tigre di Mompracem nella fortunata serie degli anni ’70. Oltre a Can Yaman, noto per le serie “Bitter Sweet” e “Daydreamer”, al suo fianco ci sarà Luca Argentero nei panni del suo braccio destro Yanez de Gomera. Sono previsti otto episodi da 50 minuti ciascuno. Ma, come detto, ci sono dei problemi.

A quanto pare le riprese della nuova serie “Sandokan”, girate in parte negli studi Lux Vide a Formello e in parte in incantevoli location internazionali, sono state sospese. Il motivo? Beh, sembra che tra i due attori principali, Can Yaman e Luca Argentero, non scorra affatto buon sangue. Anzi pare che tra i due ci sia stata più di qualche incomprensione. Si parla di non meglio precisati ‘malumori’, la produzione però non ha confermato, né tantomeno ci sono state repliche da parte dei diretti interessati.





Non resta che attendere, dunque, per capire cosa stia succedendo. Nel frattempo ricordiamo l’entusiasmo di Can Yaman riguardo a questo lavoro: “È un progetto nuovo. È ancora in fase di sviluppo. È un bambino appena nato, sono orgoglioso di partecipare a un progetto internazionale come questo“. Oltre a lui e a Luca Argentero, ci sarà anche Alessandro Preziosi nel ruolo di Sir William Fitzgerald. Mentre per Perla di Labuan sono stati fatti i nomi di Alessandra Mastronardi e di Miriam Leone.

Intanto l’attenzione si è nuovamente spostata su altro. Can Yaman si sta godendo in questi giorni alcuni giorni di riposo. A quanto pare lui e Diletta Leotta stanno trascorrendo le vacanze separati. E la cosa ha rilanciato le voci su una possibile crisi nella coppia. Mentre l’attore turco si trova in Sardegna, la giornalista è a Monte Carlo con Elodie. Cosa bolle in pentola?