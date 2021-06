“Non tutti lo sanno…”. Can Yaman, la triste rivelazione sulla mamma: “Per questo sono così legati”

In questi giorni non si parla d’altro che di gossip. E al centro ci sono loro: Can Yaman e Diletta Leotta che dopo una (mai confermata) rottura tornano a far parlare di loro in questa calda estate 2021 grazie ad alcuni scatti pubblicati qualche istante fa da mamma Guldem sul suo profilo Instagram. Proprio così, lo abbiamo già raccontato: il giovane artista turco ha portato la Leotta a Istanbul per far conoscere Diletta alla famiglia. Chi li segue lo sa: nelle stories e negli scatti i due hanno deciso di passare delle ore piacevoli in barca in compagnia delle persone a lui più care.

Oltre Diletta ed i genitori di Can Yaman, infatti, si vedono anche i manager turchi dell’attore, nonché gli amici storici dell’attore. Mamma Guldem ha scelto di commentare queste belle immagini come segue: “Mia figlia e mio figlio“. Parole brevi, precise, concise ed incise che dovrebbero mettere a tacere una volta e per tutte il gossip e i dubbi che serpeggiano in rete circa la reale love story di Can e Diletta.

Can Yaman, chi è la mamma?

Ma non solo. Perché negli ultimi giorni sono circolate in rete anche delle indiscrezioni riguardanti mamma Gulden, secondo le quali l’ex signora Yaman non avrebbe visto di buon occhio la relazione del figlio con la conduttrice di Dazn. Ecco, dopo questa frase, tutto ci sembra chiaro. Ma chi è la mamma di Can Yaman?





Il suo nome è Guldem Hanim, non si hanno moltissime informazioni al riguardo, ma sappiamo che la sua presenza nella vita di Can Yaman è stata ed è fondamentale, dato che spesso, ha accompagnato suo figlio ai vari casting e provini. Sembrerebbe che Guldem sia impegnata come professoressa di Lettere.

Per quanto riguarda la sfera privata, non è sempre stata rose e fiori questa: forse non tutti sanno che, la mamma è stata sposata con Guven Yaman (padre di Can), ma solo per pochi anni. Infatti, quando l’attore aveva solo cinque anni, i genitori si sono separati, ma hanno continuato a mantenere un buon rapporto. Finalmente si scopre qualcosa anche su di lui… era ora!