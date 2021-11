Nuova bomba su Can Yaman, l’attore turco sempre più vicino alla bellissima. A lanciare la bomba è stato, sulla sua pagina Instagram, Chi. Il settimanale guidato da Alfonso Signorini ha pubblicato una foto come anticipazione del servizio che uscirà con il nuovo numero. Tante carne al fuoco. “Venerdì sera – si legge – il primo incontro a casa di lei. Lui arriva, e poco dopo lei esce per fare una spesa veloce. La mattina dopo si vedrà uscire solo l’attore”.



“Can Yaman inconfondibile pur nel tentativo di nascondere la sua identità con il cappuccio del cappotto nero tirato sul viso, gli occhiali da sole e la mascherina. In mano ha un borsone con le sue cose. E ad aspettarlo in auto c’è l’amico Roberto, che lo accompagna a casa e gli porta su il borsone”. Domenica sera, quando, la scena si sarebbe ripetuta. “Ma Yaman ha mangiato la foglia e riesce a sfuggire ai flash entrando nel portone della collega a tutta velocità”, si legge ancora.



“Stessa cosa lunedì mattina, quando Can Yaman ne esce alle prime ore del giorno. Ma a svelare che ha di nuovo passato lì la notte è il suo borsone, che in tarda mattinata viene prelevato e portato via da un’assistente”. La lei in questione è l’ex miss Italia Francesca Chillemi già data, nelle settimane scorse, molto vicina all’attore ed ex di Diletta Leotta.







Sono bastati pochi minuti dalla pubblicazione delle foto di Can Yaman, che risalirebbe allo scorso fine settimane, per far piovere critiche feroci. “Lei ha un compagno e un bimbo è proprio pochi giorni fa ha postato una storia con loro … finitela col finto gossip”, ha tuonato un utente. E ancora: “Nemmeno un po’ di rispetto per una persona che ha una famiglia che ama tantissimo, fate pena”. “Il rispetto dove sta? Ha una figlia, ha un compagno”.



“Vergogna, lei ha una figlia e un compagno”. Insomma commenti non teneri nei confronti di Can Yaman. Ma la rivista non si era fermata aggiungendo altri dettagli. “La Chillemi è già partita: all’alba ha preso un treno per raggiungere il compagno Stefano Rosso e la figlia Rania a Milano, con cui passerà il weekend”.