Can Yaman e Diletta Leotta hanno dato spettacolo nella gara inaugurale degli Europei, quella disputata tra Italia e Turchia allo stadio ‘Olimpico’ di Roma. La coppia si è divertita a fare i cosiddetti sfottò, essendo ovviamente tifosi di due nazionali diverse. Ma nonostante questo affiatamento sia sembrato sempre più forte, c’è ancora chi ha dei dubbi sulle reali intenzioni. E stavolta sono uscite altre indiscrezioni, che se confermate sarebbero veramente clamorose e molto inaspettate.

Sembrava si fosse raggiunta una certa stabilità, infatti in pochi negli ultimi giorni hanno riferito notizie negative sulla giornalista sportiva e sull’attore turco. Il fatto che tutto fosse una messinscena, come ipotizzato all’inizio della loro storia d’amore, pareva essere stato messo in soffitta. Ora però, uno ben informato ha sganciato una bomba incredibile. Non sappiamo se i due vorranno rispondere, anche perché stavolta ad essere stata interessata dalla voce è la loro sfera decisamente intima.

A parlare su Can Yaman e Diletta Leotta ci ha pensato l’esperto di gossip Alessandro Rosica, il quale non ha voluto negare totalmente l’intimità che c’è tra i due, ma ci sarebbe un aspetto decisamente non chiaro. Un retroscena che getterebbe comunque seri dubbi sui reali sentimenti dei vip. Se infatti sui social o comunque in pubblico appaiano molto sorridenti e affiatati, dietro le quinte e precisamente a letto le cose andrebbero ben diversamente. E la passione non sarebbe proprio la grande protagonista.





Rosica ha quindi riportato sul suo profilo Instagram: “Il copione sarebbe praticamente identico ogni volta. I segni di rapporto sul letto ci sono ma perché dormono separati se c’è tanto amore? Ci sono prove ovunque e dimostrano che i due non dormano mai insieme”. Quindi, stando all’esperto di gossip, nonostante da fuori facciano intravedere questo amore infinito, poi nei fatti concreti dormirebbero in letti divisi quando decidono di alloggiare in un hotel. E il mistero si infittisce dunque sempre più.

Intanto, Diletta Leotta potrebbe lasciare presto il suo ruolo all’interno della stessa. La bomba è stata sganciata da Paolo Bargiggia di Sportitalia. Pare che DAZN, dopo aver acquistato i diritti della Serie A, stia cercando di rinnovare la propria squadra con volti nuovi e competenti. Dopo l’addio del direttore editoriale Marco Foroni si parla dell’arrivo di Massimo Corcione, ex Sky e la sua conferma non sarebbe scontata.