Il momento tanto atteso dai fan di Can Yaman e Diletta Leotta potrebbe davvero essere arrivato. Sono state innumerevoli le critiche che hanno accompagnato i due in tutto questo arco di tempo, poi le immagini provenienti dall’Olimpico di Roma nella gara inaugurale degli Europei tra Italia e Turchia, che li hanno visti uniti più che mai, ha fatto desistere molti critici. Infatti, pare proprio che le voci di crisi siano state tutte respinte e messe definitivamente alle spalle. E ora è giunta un’altra notizia bomba.

Un retroscena che, se confermato in via ufficiale dai diretti interessati, aprirebbe scenari diversi nella relazione sentimentale tra l’attore turco e la giornalista sportiva. Il loro amore sembra sia ormai arrivato ad un punto importantissimo e la coppia vip avrebbe dunque preso una decisione fondamentale per il loro futuro. Un passo in avanti nella storia, che potrebbe poi condurli ad ulteriori scelte interessanti. Vediamo cosa è stato riferito in queste ore da una persona che è sempre ben informata sui personaggi famosi.

L’esperto del gossip Alessandro Rosica ha nuovamente utilizzato il suo profilo Instagram per rivelare dettagli importanti sulla liaison d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta. E stavolta ad uscire fuori non sono state notizie negative, bensì aspetti bellissimi. I due avrebbero deciso di viaggiare insieme e di recarsi nella terra d’origine di lui, ovvero la Turchia. Ad attenderli ci sarà un incontro attesissimo, che indubbiamente farà molto piacere alla conduttrice televisiva di Dazn, la quale sarà sicuramente anche molto tesa.





Can Yaman e Diletta Leotta si starebbero recando nel territorio turco per le presentazioni in famiglia e quindi la donna conoscerà finalmente i genitori del suo partner. Queste le parole di Rosica: “Diletta a Istanbul per conoscere la famiglia di Can. Le foto con la famiglia di Can sono sempre previste per dicembre, più o meno, non credo le facciano ora”. In un certo senso ha alimentato altri dubbi sul fatto che sia tutto concordato, ma i fan sono invece felicissimi di questo passo in avanti nel rapporto.

Eppure secondo le ultime indiscrezioni sembra che la mamma di Can Yaman, Gulden, non sia molto felice della relazione del figlio con Diletta Leotta. Il motivo? Secondo i ben informati sarebbe l’eccessiva esposizione mediatica della coppia a creare problemi. Effettivamente più di una volta Can Yaman si è trovato in difficoltà per questo motivo.