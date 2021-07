“L’ha presentata anche a lei”. Can Yaman, le cose si fanno molto serie con Diletta Leotta. Basta una foto a scatenare i fan

Can Yaman e Diletta Leotta sembra davvero che non vogliano lasciarsi mai più. Nonostante su di loro sia stato detto di tutto, la relazione sentimentale prosegue alla grande e stanno anche avvenendo degli episodi importantissimi, che fanno comprendere che un grande passo possa essere imminente. Infatti, in particolare l’attore turco sembra intenzionato ad accelerare i tempi e a compiere dei gesti romantici e significativi, che stanno facendo sognare ad occhi aperti milioni e milioni di follower.

Lui e la giornalista di Dazn sono adesso in completo relax e hanno voluto concedersi una vacanza nella terra di origine dell’uomo, appunto la Turchia. Hanno lasciato alle loro spalle il duro lavoro che diventerà sempre più opprimente nei prossimi mesi e stanno pensando unicamente a loro due e alla vita di coppia. Ed è adesso bastata una foto, pubblicata online, ad aver scatenato l’entusiasmo dei fan. Un quadretto di famiglia che ha emozionato molti e che fa comprendere quanto sia dolce Can Yaman.

In attesa di capire quando Can Yaman e Diletta Leotta possano davvero coronare il sogno di sposarsi, infatti si è parlato del 16 agosto come data ipotetica del loro matrimonio in occasione dei 30 anni della conduttrice sportiva, lui sta presentando alla sua famiglia la sua dolce metà. In un primo momento ha fatto conoscere a Diletta la sua adorata mamma Guldem e adesso è passato ad un altro componente familiare, a cui tiene particolarmente. E l’immagine postata in rete è veramente commovente.





Dopo dunque la conoscenza con la madre di Can Yaman, Diletta Leotta ha incontrato anche l’amatissima nonna di lui. E sul profilo del genitore dell’attore turco è stata pubblicata una bellissima foto che li ritrae tutti e quattro. Questo il commento della donna: “Questa è stata la giornata più felice di mia madre ultimamente”. Ed effettivamente è sembrato proprio così, infatti la nonna di Can è apparsa sorridente e pare che Diletta le sia già entrata ufficialmente nel suo cuore. Non poteva andare meglio di così.

Per quanto riguarda la sfera privata, non è sempre stata rose e fiori questa: forse non tutti sanno che la mamma di Can Yaman è stata sposata con Guven Yaman (padre di Can), ma solo per pochi anni. Infatti, quando l’attore aveva solo cinque anni, i genitori si sono separati, ma hanno continuato a mantenere un buon rapporto. Finalmente si scopre qualcosa anche su di lui dopo tanto silenzio.