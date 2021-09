La loro storia ha riempito per mesi le prime pagine dei rotocalchi e dei magazine. Lei, giornalista sportiva sulla cresta dell’onda, lui, aitante attore dal crescente successo. Non solo Diletta Leotta e Can Yaman avevano tutto per conquistare l’attenzione del pubblico, ma fin dalle prime battute c’è stato chi pensava che la storia fosse inventata. Per fini commerciali, si intende. Così, oltre ad essere belli, famosi, diciamolo, irraggiungibili, anche l’alone di mistero sulla loro relazione l’ha resa ancora più ‘gustosa’ agli occhi del pubblico.

Da diverso tempo, però, la storia è finita: Diletta e Can non stanno più insieme. Quelli che erano soltanto dei segnali, assenza di messaggi social, vacanze ognuno per conto suo, sono diventate delle certezze. Ma adesso che fine hanno fatto i due vip? Sono diventati single? Oppure nelle loro vite c’è già spazio per qualcun altro. Ad informarci sulla situazione sentimentale, in particolare di Can Yaman, ci ha pensato l’esperto di gossip Alessandro Rosica.

A quanto pare Alessandro Rosica ha notato un particolare di non poco conto. Sia il fidanzamento di Diletta Leotta e Can Yaman, sia quello tra Demet Özdemir e l’attore Oğuzhan Koç sono iniziati nello stesso periodo. Entrambe le storie, secondo l’esperto, sarebbero state studiate a tavolino per finalità di marketing. Non è da escludere che tra Can e Demet, protagonisti della serie Daydreamer, possa esserci qualcosa. Ma su questo punto Rosica preferisce non sbilanciarsi.





In una delle ultime foto Demet Özdemir e l’attore Oğuzhan Koç sono stati beccati ‘mano nella mano’, solo che le mani restano lontane. A questo punto Alessandro Rosica, che non ha mai creduto alla veridicità della storia, esclama: “Demet esci da questo circo per favore”. Ricordando poi la storia tra Diletta e Can l’esperto sostiene che le due relazioni siano finte: “Sembrano avere seguito lo stesso copione”. Esistono, però, delle differenze tra le due storie.

Secondo Alessandro Rosica mentre tra Diletta Leotta e Can Yaman ci sarebbero stati dei momenti di intimità, nella relazione tra Demet e Oğuzhan questi mancherebbero del tutto. Insomma nessun contatto tra i due ‘fidanzati’. Nel primo rapporto invece sì e Rosica afferma di aver ricevuto conferme dalle colf che hanno riordinato le stanze degli hotel dove Can e Diletta hanno soggiornato. Infine sulla possibile relazione tra Can e Demet, Rosica dice: “Potrebbe esserci qualcosa fra loro, ma non voglio sbilanciarmi. Al momento si scambiano reazioni su Instagram, ma dai messaggi che si inviano anche sul cellulare non trapela nulla di più di un’amicizia”.