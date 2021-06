L’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta si sta rafforzando giorno dopo giorno. Le immagini di loro due insieme stanno ormai facendo il giro del web e anche coloro che non credevano al sentimento nella coppia potrebbero ricredersi a breve. Infatti, è circolata una notizia bomba sul settimanale ‘Nuovo’ che dà vicinissimo il matrimonio. I preparativi sarebbero in corso e ben presto potremmo vedere l’attore turco e la conduttrice sportiva di Dazn salire all’altare per dire il fatidico e atteso sì.

Recentemente sono circolate in rete anche delle indiscrezioni riguardanti mamma Gulden, secondo le quali l’ex signora Yaman non avrebbe visto di buon occhio la relazione del figlio con la giornalista. Sulla donna non si hanno moltissime informazioni al riguardo, ma sappiamo che la sua presenza nella vita di Can Yaman è stata ed è fondamentale, dato che spesso, ha accompagnato suo figlio ai vari casting e provini. Sembrerebbe che Guldem sia impegnata come professoressa di Lettere. Ma nulla di più.

Nei giorni scorsi Can Yaman ha deciso di portare Diletta Leotta in Turchia per far conoscere la sua famiglia. Un passo davvero importante, in vista dunque delle imminenti nozze. Questo viaggio ha avuto i risultati sperati e pare che ormai la famiglia dell’attore si sia convinta della bontà della sua relazione sentimentale. Come anticipato poco fa, il settimanale ‘Nuovo’ è andato oltre ed è riuscito a scoprire quale sia la data in cui i due potranno giurarsi l’amore eterno, concretizzando il matrimonio dell’anno.





Can Yaman e Diletta Leotta si sposerebbero tra meno di due mesi, infatti la data da segnare sul calendario sarebbe il 16 agosto, ovvero il giorno dopo Ferragosto. Quel giorno non è tra l’altro uno qualunque, infatti ricorre anche il trentesimo compleanno della bellissima giornalista. Un’occasione per fare doppia festa e far esultare tutti i fan della coppia vip. Ora resta soltanto una cosa da aspettare, cioè le dichiarazioni ufficiali dei diretti interessati che potrebbero confermare queste indiscrezioni.

Queste le recenti dichiarazioni di Diletta Leotta sulla sua forma fisica: “La mia alternativa ai sensi di colpa è lo sport, è il modo migliore e finalmente ho trovato un bell’equilibro – ha svelato a Vanity Fair – Mi alleno più o meno tutti i giorni. Ma dopo quest’anno pesante che abbiamo vissuto ho sentito il bisogno di inserire anche qualcos’altro, ovvero lo yoga”. Lo fa 3 volte alla settimana e questo le permette di essere energica.