Can Yaman e Diletta Leotta stanno insieme da un bel po’ di tempo, anche se da quando è iniziata la relazione sentimentale in molti non hanno creduto alla veridicità del loro rapporto sentimentale. E ora è uscita fuori una notizia che cambierebbe davvero tutto nella storia d’amore. Anche se i diretti interessati per ora tacciono, le indiscrezioni sono sempre più forti e lasciano davvero stupiti. Una situazione che se confermata, renderebbe i fan della coppia decisamente perplessi e senza parole.

A proposito dell’attore turco invece, c’è stata una buona notizia in questi giorni. Stando alle ultime indiscrezioni, Mediaset vorrebbe mandare in onda la serie che ha lanciato Can Yaman come attore in Turchia. Infatti nel 2014 è stato autore di una grande recitazione nella serie ‘Affari di cuore’, ma questa non è mai stata trasmessa nella nostra nazione. Adesso si sarebbero convinti di portarla nel piccolo schermo anche da noi e si tratterebbe dunque della quarta con Can Yaman protagonista.

Si parla comunque con sempre maggiore insistenza di una crisi di coppia tra Can Yaman e Diletta Leotta. Da un po’ di tempo a questa parte sono praticamente scomparse le foto di coppia e nessuno dei due ha smentito questi rumor negativi. La conduttrice sportiva è felicemente in vacanza con i suoi familiari e da un mese i due non si vedono più pubblicamente. Ed ecco che dietro questo allontanamento potrebbe esserci un’altra persona, che si starebbe intromettendo nella relazione.





Visto che l’unione tra Can Yaman e Diletta Leotta è messa in crisi da presunti litigi, ad approfittarsi della situazione potrebbe essere l’ex di lei Daniele Scardina. Lo sportivo non avrebbe ancora dimenticato completamente la giovane, quindi starebbe provando a sfruttare il momento giusto per riuscire a conquistare nuovamente il suo cuore. Ci riuscirà davvero? Difficile fare al momento previsioni, anche perché servirà prima che ci sia chiarezza nel legame tra il turco e la giornalista di Dazn.

Infatti, dopo a vacanza insieme in Sicilia che aveva fatto parlare di relazione tra Daniele Scardina e Cristina Buccino, i due sembrano si siano allontanati. Secondo il noto settimanale sembra proprio che questa estate il pugile e l’influencer la trascorreranno lontani. E, per una storia appena nata, la cosa non torna poi molto. Visto che, si sa, i piccioncini innamorati non vedono l’ora di trascorrere del tempo insieme.