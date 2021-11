Finalmente possiamo conoscere la nuova compagna di Can Yaman, il famoso attore turco che fa battere il cuore a milioni di donne in tutto il mondo. Solo qualche giorno fa, l’attore, ha organizzato una piccola festicciole privata per onorare il suo compleanno. Per chi non lo sapesse infatti, Can compie gli anni l’8 novembre e in questo turbolento 2021 ne ha fatti ben 32. Yaman ha trascorso la giornata al Policlinico Umberto I di Roma, per una giusta causa.

Can infatti ha inaugurato una raccolta fondi per l’Associazione Can Yaman For Children con lo scopo di acquistare una culla termica e un respiratore pediatrico per i piccoli pazienti. La star turca si è presentato nel reparto di Neonatologia e Pediatria portando regali. Poco dopo racconterà: “Il mio sogno più grande? Poter vedere i bambini ricoverati in ospedale tornare a giocare al più presto”, ha spiegato. Poco dopo la raccolta fondi, Can Yaman si è diretto a Cinecittà World. Anche in questo caso il ricavato dei biglietti venduti è andato in beneficienza.

Ma ora veniamo alla sua festa di compleanno. Un vero e proprio party in serata, ma molto sobrio. La location è stata la sua casa a Roma. Poco dopo, come racconta Chi Magazine, si è recato un piccolo gruppetto di persone: il suo inseparabile amico Roberto Macellari e alcuni suoi collaboratori. Una Serafina tranquilla per Can Yaman, nessun super evento in effetti.





Gli invitati, come mostrato dagli scatti ‘rubati’ dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, sono arrivati a casa Yaman portando con sé la torta e qualche dono per il festeggiato. E tra gli invitati forse c’era anche lei, la nuova fiamma di Can Yaman, ovvero Maria Giovanna Adamo, modella 25enne originaria di Crotone.

Sempre il settimanale racconta che Can Yaman e Maria si sono incontrati per la prima volta sul set di Viola come il mare e che da lì sarebbe decollata la frequentazione. I diretti interessati tengono le bocche ben cucite e non confermano né smentiscono. Parlare di storia seria e avviata, dicono i ben informati, è ancora prematuro. Ma le cose sembrano andare bene tra i due. Vedremo…