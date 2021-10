Adesso stanno davvero sognando in tanti dopo quanto pubblicato da Can Yaman sul suo profilo Instagram. Anche se un po’ di verità è già uscita fuori e chissà se in molti dovranno farsene una ragione. Dopo l’addio a Diletta Leotta, l’attore turco è tornato quindi single e sta concentrando tutte le sue energie sul lavoro. Gli impegni professionali sono sempre numerosi, ma ovviamente non disdegna nemmeno il relax, come accaduto stavolta. E lui stesso ha confermato tutto con una foto.

Alcuni giorni fa la giornalista di Dazn è tornata a parlare: “E’ stata una storia bellissima, un sogno, una favola, un colpo di fulmine. Io e Can Yaman siamo due ragazzi di 30 anni che si sono conosciuti, che si sono amati, che hanno cercato di vivere questa passione enorme. Un turco e una siciliana, un mix esplosivo. Siamo tutti e due molto passionali, forse lui anche più di me, ed è stato tutto molto veloce, molto bello”. Ma ora è tutto finito e lui sta andando avanti. E si è incontrato con una bellissima ragazza.

Sono partiti commenti di ogni tipo, quando Can Yaman si è immortalato a cena con questa meravigliosa collega. In tanti hanno notato tra l’altro una certa intesa, con sguardi davvero fantastici che hanno fatto sognare. Un feeling invidiato da tutti e i sorrisi sfoggiati nell’istantanea hanno fatto comprendere che i due attori vanno decisamente molto d’accordo. Ma purtroppo bisognerà accantonare i sogni sulla nascita di una relazione sentimentale per una motivazione ben precisa.





Can Yaman ha deciso di trascorrere una serata spensierata a Palermo, in Sicilia, terra dell’ex Diletta Leotta. Al suo fianco nello scatto social l’attrice Francesca Chillemi. La donna però non è single, a differenza del turco, ma felicemente legata sentimentalmente con l’imprenditore Stefano Rosso. I due stanno insieme da molti anni e hanno anche concepito una figlia. La piccola Rania è nata nel 2016 e li ha fatti andare al settimo cielo. Tra la Chillemi e Yaman dunque c’è solamente una grande amicizia.

Francesca Chillemi è nata a Barcellona Pozzo di Gotto nel 1985 ed è un’ex modella italiana, infatti nel 2003 ha vinto Miss Italia. Prima di fidanzarsi con Rosso è stata unita a Francesco Scianna dal 2010 al 2011. Lei è nota per le serie televisive ‘Sposami’, ‘Braccialetti rossi’, ‘L’isola di Pietro’, ‘Leonardo’ e ‘L’ispettore Coliandro’. Al cinema ha preso parte ai film ‘Cado dalle nubi’ e ‘Natale da chef’.