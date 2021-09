E mentre a Scicli, in Sicilia, andava in scena il bellissimo matrimonio dell’altrettanto bellissima Miriam Leone, in Normandia veniva pronunciato un altro fatidico sì. Anche la conduttrice tanto amata dal pubblico si è sposata! Il suo è stato un matrimonio decisamente diverso da quello dell’attrice siciliana, ma non meno elegante. Matrimonio country-chic con sposa hippie ma con classe.

Dopo il sì con rito civile celebrato a maggio scorso, questa volta il volto della tv ha scelto di rispettare la tradizione e indossato il classico abito bianco in pizzo bianco con una coroncina di fiori in testa per suggellare l’unione di Camila Raznovich con Loic Fleury, suo compagno di vita da tre anni e imprenditore di grande successo che nella sua lunga carriera ha avuto modo di dirigere diverse società francesi di grande importanza per poi fondare la sua start up Nextedia, specializzandosi sempre di più in digital adversting fino a fondare nel 2001 Nauting.

Camila Raznovich si è sposata in Normandia

La sposa, Camila Raznovich, ha invece bisogno di ben poche presentazioni dal momento che è in tv da anni e anni. Per la cronaca è stata una delle prime presentatrici di Mtv Italia e, come anticipavamo, il 14 maggio scorso a Milano la conduttrice e l’imprenditore si sono sposati davanti al sindaco Beppe Sala. “We didi t” aveva scritto lei condividendo la prima foto da marito e moglie. E lui aveva aggiunto: “Quando c’è la volontà, c’è un modo”.





Per la cerimonia civile, intima ma alla presenza, ovviamente, dei rispettivi figli, Camila Raznovich aveva indossato un abito chemisier corallo, orecchini e collana minimal e aveva tenuto i capelli sciolti. Per quella francese invece ha optato per un vestito semplice bianco in pizzo con le spalline morbide, scollato a V e chiuso da bottoncini ricoperti, come si vede nello scatto postato dall’amico della coppia Ildo Damiano.

Durante il ricevimento Camila Raznovich, un po’ hippie con la coroncina di fiori in testa, e il suo Loic Fleury si sono lasciati andare a balli sfrenati e al divertimento in una bellissima dimora in Normandia, con una scenografia country così come country erano gli abiti degli invitati. Presenti anche le figlie della sposa, Viola e Sole, nate dalla precedente relazione con l’architetto Eugenio Campari.