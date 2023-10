La decisione del famoso calciatore sotto gli occhi di tutti. L’addio a una carriera gloriosa arriva sempre dopo attenta riflessione, ed è così che il noto calciatore è giunto alla sua. Il 29enne, è sceso in campo fino alla scorsa estate, eppure oggi ha deciso di stravolgere tutto per seguire un’altra strada.. L’ex portiere ha infatti scelto di proseguire e incrementare i propri guadagni non più in ambito calcistico, bensì nel settore della pornografia.

Noto calciatore approda su Onlyfans. Il suo nome è Miguel Guerrero, 29 anni, fisico statuario e una carriera gloriosa alle spalle come ex portiere del Siviglia. Miguel però ha preso la difficile decisione di cambiare strada, tentando maggiore fortuna nel mondo del porno. “Mi hanno proposto un sacco di atrocità”, sono state le prime parole dell’ex portiere non appena ha approcciato alla piattaforma.

Noto calciatore approda su Onlyfans. L’annuncio di Miguel Guerrero dopo la decisione presa

Miguel ha riferito ai media locali: “Devi capire dove vuoi andare nella vita, poi dipende dagli accordi che raggiungi. Io ho una mente molto aperta. Questo è un business in cui si guadagna bene”. Poi l’ex portiere ha sottolineato a proposito della propria decisione: “Questo è un business in cui si guadagna bene” e ancora: “È stata una decisione economica e motivazionale”.

Poi Miguel ha fatto sapere anche qualche dettaglio in più sul proprio pubblico: “Il mio pubblico principale è omosessuale, e sono aperto a fare cose che potrebbero piacere”. Miguel poi ha sottolineato ai microfoni di W Radio: “Quante persone vogliono cambiare lavoro e non lo fanno per paura di ciò che dirà la gente”. Si ricorda infatti che il 29enne ha rinunciato ad altri 2 anni di contratto col Velez ritirandosi ed intraprendendo questo nuovo percorso professionale.

Oltre alla carriera calcistica, nel corso del tempo Miguel è stato anche tra i partecipanti del noto reality in versione spagnola ovvero Tempation Island. E potrebbero non esistere dubbi se si pensa alla notorietà dell’ex portiere raggiunta anche grazie alla sua presenza nel corso del programma. Una scelta curiosa per alcuni tifosi, ma che davanti alla quale Miguel ha mostrato una spiccata consapevolezza.