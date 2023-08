Cantante, personaggio televisivo, attrice e stilista.Ha ottenuto un ampio riconoscimento grazie alla sua apparizione nel reality show televisivo in cui raccontava la storia della sua famiglia e ha partecipato a Dancing With The Stars nel 2009, finendo terza con il suo compagno di ballo professionista Louis Van Amstel. Oltre al suo successo televisivo, ha anche intrapreso una carriera musicale, dote di famiglia.

Ha pubblicato due album in studio, Shut Up (2002) e Sleeping in the Nothing, mettendo in mostra il suo stile di canto e la sua espressione artistica. Non solo si è dilettata nel mondo della moda e della modellistica laovrando per la passerella per Heatherette in una sfilata di moda della primavera 2006 e prestando la sua voce al film d’animazione Live Freaky Die Freaky. I suoi diversi talenti l’hanno anche portata al ruolo di Wendy in The Queen’s Handbag, un’opera teatrale basata su Peter Pan.

Kelly Osbourne, trasformazione choc per la figlia di Ozzy

Kelly Osbourne era un’adolescente estrosa, figlia della rockstar Ozzy, mitico frontman dei Black Sabbath e insieme alla famiglia prese parte a uno dei primi reality di successo, “The Osbournes”, in onda su Mtv nel reality Kelly si è sempre mostrata con qualche chilo di troppo ma nel 2018 si è sottoposta a un intervento di bypass gastrico che rimuove parte dello stomaco e ha iniziato a dimagrire.

Nel corso di questi anni la figlia dello storico frontman dei Black Sabbath ha fatto una trasformazione choc. Ha perso quaranta chili e ha mostrato al mondo una nuova immagine di sé. “Finalmente ho realizzato che per troppo tempo ho messo le esigenze degli altri davanti alle mie. Mi sono messa in situazioni in cui non mi sentivo a mio agio per paura di deludere chi avevo vicino. Ora è il momento di mettere me stessa al primo posto. Non sono dimagrita per la pressione dei social, l’ho fatto per me”.

Non solo dieta, come si può notare dalle foto la Kelly Osbourne si è sottoposta anche a qualche seduta dal chirurgo estetico. Lei ha sempre detto di aver fatto solo qualche filler, ma è evidente che ci sia la mano del chirurgo. “Non ho fatto nessun intervento di chirurgia plastica. Sul mio viso non ho mai fatto niente se non qualche filler alle labbra, alla mandibola o alla fronte. Non mento e grazie per i complimenti”, aveva detto in un post pubblicato sui social.