Buttata fuori dal jet del rapper Jay-Z e fotografata mentre barcolla fuori dall’aeroporto di Los Angeles. C’è preoccupazione per la vip dopo la pubblicazione di diverse fotografie che la ritraggono scalza e con i capelli arruffati, in evidente stato di alterazione mentre tenta di salire sull’aereo privato del famoso rapper e poi viene invitata a scendere.

Un caro amico ha detto a The Sun, che ha pubblicato gli scatti: “Siamo tutti incredibilmente preoccupati. La situazione è andata crescendo da qualche settimana e c’è molta apprensione anche dalla parte della sua famiglia. È evidente a tutti che ha bisogno di aiuto”.





Buttata fuori dal jet, Cara Delevingne scalza e confusa all’aeroporto

Cara Delevingne è stata buttata fuori dal jet del famoso rapper americano e marito di Beyonce ed è stata immortalata in stato di confusione e le immagini hanno fatto il giro del web. In passato la super modella e attrice britannica ha sofferto di depressione e di problemi di droga e recentemente è stata avvistata in uno yacht a Ibiza, dove ha festeggiato il suo compleanno, in atteggiamenti preoccupanti.

Cara Delevingne ha iniziato a sfilare a 17 anni, firmando un contratto con la Storm Model Management e lasciando la scuola per dedicarsi a tempo pieno al mestiere di modella e ha sfilato per i marchi più importanti del mondo della moda. È una cantante e attrice e ha prestato il suo volto a numerose campagne pubblicitarie.

Segnali preoccupanti di ansia sono emersi anche durante due interviste negli Stati Uniti a luglio. Lo scorso novembre Cara Delevingne è caduta dal palco a una festa di Halloween e la scorsa settimana è stata vista fumare pesantemente una pipa mentre era seduta nella sua macchina da sola a Los Angeles. Cosa che ha indotto i più a pensare cha sia nuovamente caduta nel tunnel della droga. Dopo le foto pubblicate sul The Sun, dove si vede la modella fuori dal jet e dopo all’ingresso dell’aeroporto in stato di confusione, molti fan si sono detti preoccupati per la sua salute.

“È morta all’improvviso”. Lutto nel cinema, la famosa e bellissima attrice scomparsa ad appena 32 anni