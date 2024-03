Genitori per la prima volta: è nato Ludovico. La coppia vip ha dato il lieto annuncio attraverso Instagram, con un post condiviso per dare il benvenuto al piccolo. “Buongiorno mondo” hanno scritto il neo papà e la neo mamma nella didascalia della prima foto del loro primo figlio. Ludovico è venuto al mondo nella notte del 15 marzo, alle ore 04.52 e pesa 3 chili e 240 grammi come si legge sulla culla dell’ospedale.

La foto è in bianco e nero e il volto del bebè tagliato probabilmente per preservare la sua privacy. Come detto, Ludovico è il primo figlio della coppia che sarebbe sbocciata nel 2022, anno in cui sono trapelate le prime foto insieme. L’indiscrezione sulla loro relazione trovò poi conferma con alcune foto scattate dai diretti interessati durante una fuga d’amore alle Maldive.

Leggi anche: “Divorzio ufficiale”. Matrimonio finito dopo appena 3 anni per la vip. E hanno già voltato pagina





È nato Ludovico, il primo figlio dello sportivo

E così anche Lorenzo Musetti è diventato papà. Il tennista di Carrara classe 2002 ha da poco concluso la sua esperienza a Indian Wells. A gennaio scorso, dopo la vittoria su Thompson negli ottavi del torneo di Adelaide si disse emozionato parlando della sua futura paternità.

“Il mio obiettivo in questo momento è provare a tornare tra i primi 20 (del ranking, ndr). L’obiettivo principale di questa stagione è cercare di essere un bravo padre. Diventerò padre tra 2 mesi e spero di poter essere un grande padre“.

E ora si godrà al massimo questo nuovo, bellissimo capitolo della sua vita scritto con la fidanzata Veronica Confalonieri. La compagna del tennista lavora nel mondo della grafica e dal 2019 è a Sky. Originaria di Sanremo, ha studiato allo IED, Istituto Europeo del design, scrive il Corriere su di lei, e sua sorella, Valentina, è la moglie di Gianluca Mager, tennista italiano.