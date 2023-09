“Buon compleanno”. 8 anni per la figlia vip italiana, la sua bellezza (e la somiglianza con la mamma) conquista tutti

Elisabetta Canalis e la dolcissima dedica alla figlia Skyler Eva. Come molti sanno l’ex velina di Striscia La Notizia si è separata dal marito, il chirurgo statunitense Brian Perri. La loro storia d’amore è iniziata nel 2014, poi il matrimonio ad Alghero e il trasferimento a Los Angeles. La showgirl non ha mai nascosto il desiderio di tornare in Italia, ma la nascita di Skyler Eva sembrava poters sistemare le cose. Nel 2023, invece, è arrivata la fine della relazione.

Il divorzio è arrivato il 3 luglio scorso. Tra l’altro nei giorni scorsi il magazine Gente ha fatto alcune rivelazioni su presunti motivi della rottura e ha parlato di “differenze inconciliabili e non più risolvibili” che hanno portato ad un “drastico allontanamento”. Tra i motivi di litigio ci sarebbe il kickboxing: secondo il settimanale Brian non sopportava più che la moglie tornasse a casa piena di lividi… In ogni caso oggi Elisabetta Canalis torna a sorridere. Proprio otto anni fa nasceva Skyler Eva. Mamma Elisabetta Canalis ha voluto così dedicare alla figlia di 8 anni un post con un messaggio speciale.

Il messaggio di Elisabetta Canalis per la figlia Skyler Eva

Con un bellissimo messaggio in occasione del suo compleanno Elisabetta Canalis ha voluto fare gli auguri alla piccola Skyler Eva: “Auguri Skyler, 8 anni di vita trascorsa insieme in cui tu hai reso quelle della tua mamma e del tuo papà speciali e bellissime. C’è una canzone di Lauryn Hill che mi torna in mente spesso quando penso a te, a come ,proprio a noi ,sia capitata la fortuna di averti”.

“And I thank you for choosing me; To come through unto life to be; A beautiful reflection of His grace

See I know that a gift so great; Is only one God could create; And I’m reminded every time I see your face”. Non è un periodo semplice per Elisabetta Canalis e così il compleanno della figlia ha rappresentato invece un momento di gioia e felicità.

Nei giorni scorsi sono usciti altri dettagli sul divorzio tra Elisabetta Canalis e Brian Perri. Sarebbe stata la showgirl a prendere la decisione. Inoltre Gente fa sapere che Georgian Cimpeanu sarebbe soltanto un amico oltre che allenatore di kickboxing di Elisabetta. In ogni caso adesso a far parlare, in positivo, è la dolce dedica alla figlia Skyler Eva. In tanti hanno commentato il bel messaggio che la Canalis ha dedicato alla figlia.

